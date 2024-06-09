Крупный пожар, раненые бойцы самообороны: что произошло в Белгородской области?

В Минобороны РФ уточнили, что во время первой ракетной опасности ПВО уничтожила в том числе управляемую ракету «Нептун-МД». Интересно, что взрывов утром в Белгороде и Белгородском районе слышно не было, а последствия обнаружили в итоге в неприграничном районе.