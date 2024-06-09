Крупный пожар, раненые бойцы самообороны: что произошло в Белгородской области?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Утро воскресенья, 9 июня, в Белгороде и Белгородском районе началось с воя сирены. Около 09:50 объявили ракетную опасность. На момент написания материала уведомления о тревоге поступали трижды.
В Минобороны РФ уточнили, что во время первой ракетной опасности ПВО уничтожила в том числе управляемую ракету «Нептун-МД». Интересно, что взрывов утром в Белгороде и Белгородском районе слышно не было, а последствия обнаружили в итоге в неприграничном районе.
Так, после работы ПВО крупные обломки сбитых в небе предметов нашли в Новооскольском горокруге. Известно, что здесь в результате отражения атаки ВСУ пострадали два автомобиля, подъезды двух МКД, частный дом и коммерческий объект.
Утром под удар ВСУ попал и Шебекинский горокруг. От обстрела в Шебекино пострадали два автобуса и легковое авто. Над Муромом в то же время ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство. Повреждены два частных дома и машина.
В Грайворонском горокруге ВСУ атаковали автомобиль мирных жителей. На транспорт с беспилотника сбросили взрывное устройство. Водитель и пассажиры, к счастью, успели выскочить из машины. В результате ещё одной атаки беспилотником в горокруге повреждён административный объект.
По информации Минобороны РФ, всего в Белгородской области ПВО к вечеру 9 июня уничтожила пять беспилотников самолётного типа.
Днём, после уведомлений об очередной ракетной опасности, появилась информация о сильном пожаре в Ракитянском районе. Как оказалось, огонь охватил нежилое помещение. Тех, кто живёт рядом с местом ЧП, решили вывезти на безопасное расстояние.
В Борисовском районе в результате атаки беспилотника ВСУ ранены трое бойцов белгородской самообороны. У двоих лёгкие ранения, у третьего — средней степени тяжести. Мужчины пока остаются в больнице.
Лечение в стационарах проходят и пострадавшие в результате недавних атак белгородцы. В горбольнице № 2 Белгороде и областной больнице находятся 33 человека.
Также стало известно, что в медучреждениях остаются трое пациентов, пострадавших при обрушении подъезда дома на улице Щорса 12 мая. Выписали под наблюдение врачей 14 раненых.