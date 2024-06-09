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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Обломок сбитого предмета в Новооскольском горокруге Белгородской области

Гладков уточнил информацию о последствиях атаки на неприграничный район Белгородчины

9 июня 2024, 08:52
Фото: «Новый Оскол online»
Обломок сбитого предмета в Новооскольском горокруге Белгородской области

ПВО сработала в Новооскольском горокруге Белгородской области

Повреждено остекление в частном доме, МКД, коммерческом объекте. Осколками посекло два авто. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Утром в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность, однако взрывы в итоге слышали жители неприграничных районов, в том числе — в Новооскольском горокруге.

Как оказалось, в небе над муниципалитетом сработала ПВО. Сбито несколько воздушных целей. Есть разрушения.

В Песчанке выбиты окна в частном доме и коммерческом объекте. Местные жители ранее уточнили, что речь идёт о магазине. Кроме того, осколками посекло две машины.

В Прибрежном повреждено остекление в подъездах двух многоквартирных домов.

Информация о последствиях уточняется.

Напомним, что под обстрел утром 9 июня также попал город Шебекино. Местные жители сообщали, что при атаке задело автобусы. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Белгородцы сообщают о первых последствиях утренней ракетной опасности
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пво#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Новооскольский горокруг
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