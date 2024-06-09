Гладков уточнил информацию о последствиях атаки на неприграничный район Белгородчины

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Утром в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность, однако взрывы в итоге слышали жители неприграничных районов, в том числе — в Новооскольском горокруге.
Как оказалось, в небе над муниципалитетом сработала ПВО. Сбито несколько воздушных целей. Есть разрушения.
В Песчанке выбиты окна в частном доме и коммерческом объекте. Местные жители ранее уточнили, что речь идёт о магазине. Кроме того, осколками посекло две машины.
В Прибрежном повреждено остекление в подъездах двух многоквартирных домов.
Информация о последствиях уточняется.
Напомним, что под обстрел утром 9 июня также попал город Шебекино. Местные жители сообщали, что при атаке задело автобусы. Официального подтверждения этой информации пока не было.