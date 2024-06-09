Стало известно, сколько белгородцев смогут отправить на отдых по решению Путина

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В пансионатах и домах отдыха других регионов по решению президента Владимира Путина выделили 6500 мест для белгородцев. Здесь пострадавшие от обстрелов смогут пройти реабилитацию. Речь идёт о тех, кто получил лёгкие или средней степени тяжести ранения.
Тяжелораненых белгородцев тем временем готовы отправить в санатории. Врачи составят для таких пациентов индивидуальные планы.
Об этом губернатор Вячеслав Гладков заявил во время встречи с пострадавшими от обстрелов. По его словам, сейчас 16 раненых остаются в горбольнице № 2 Белгорода, ещё 17 — в областной больнице.