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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Санаторий

Стало известно, сколько белгородцев смогут отправить на отдых по решению Путина

9 июня 2024, 12:29
Фото: 1MI
Санаторий

Гладков рассказал о возможности белгородцев отдохнуть в санатории

Пострадавшие от обстрелов смогут восстановить силы в пансионатах и домах отдыха. Речь идёт о тех, кто получил лёгкие и средней степени тяжести ранения. Тяжелораненые могут рассчитывать на санатории, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В пансионатах и домах отдыха других регионов по решению президента Владимира Путина выделили 6500 мест для белгородцев. Здесь пострадавшие от обстрелов смогут пройти реабилитацию. Речь идёт о тех, кто получил лёгкие или средней степени тяжести ранения.

Тяжелораненых белгородцев тем временем готовы отправить в санатории. Врачи составят для таких пациентов индивидуальные планы.

Об этом губернатор Вячеслав Гладков заявил во время встречи с пострадавшими от обстрелов. По его словам, сейчас 16 раненых остаются в горбольнице № 2 Белгорода, ещё 17 — в областной больнице.

Белгородцев по решению Путина могут отправить в санатории. Кто имеет право на отдых?
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