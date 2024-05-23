В Белгороде не осталось санатория, где принимают детей вместе с родителями?

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Жительница Белгородской области спросила у властей, почему дошкольного возраста по медицинским показаниям отправляют только в санаторий «Ёлочка» в городе Белгороде.
«Здесь безопасно не летит и не взрывается ничего?», — пишет женщина.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области, ответил, что санаторий «Ёлочка» — это единственный в регионе детский санаторий, который принимает детей вместе с родителями, но в настоящее время он приостановил свою работу до особого распоряжения. Министр отметил, что если жителям нужно организовать выезд с ребёнком, то можно обратиться в местную администрацию по месту проживания.
Недавно стало известно, что белгородцев переселяют из ярославского ПВР из-за проданных путёвок в санаторий.