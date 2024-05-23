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Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

В Белгороде не осталось санатория, где принимают детей вместе с родителями?

В Белгороде не осталось санатория, где принимают детей вместе с родителями?

23 мая 2024, 14:37
Единственный в регионе детский санаторий, принимающий детей вместе с родителями, приостановил свою работу до особого распоряжения. Об этом сообщил Андрей Иконников.
Сюжет
Дети

Жительница Белгородской области спросила у властей, почему дошкольного возраста по медицинским показаниям отправляют только в санаторий «‎Ёлочка» в городе Белгороде.

«‎Здесь безопасно не летит и не взрывается ничего?», — пишет женщина.

Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области, ответил, что санаторий «‎Ёлочка» — это единственный в регионе детский санаторий, который принимает детей вместе с родителями, но в настоящее время он приостановил свою работу до особого распоряжения. Министр отметил, что если жителям нужно организовать выезд с ребёнком, то можно обратиться в местную администрацию по месту проживания.

Недавно стало известно, что белгородцев переселяют из ярославского ПВР из-за проданных путёвок в санаторий.

Белгородцев переселяют из ярославского ПВР из-за проданных путёвок в санаторий
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Белгород
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