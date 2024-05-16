Белгородцев переселяют из ярославского ПВР из-за проданных путёвок в санаторий

Речь идёт о санатории «Сахареж», который находится в Ярославской области. Он принадлежит РЖД. Но из-за раскупленных путёвок белгородцы находиться там больше не могут. О ситуации рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

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