Белгородцев переселяют из ярославского ПВР из-за проданных путёвок в санаторий

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
К губернатору обратилась белгородка Татьяна, которая сейчас находится в пункте временного размещения в Ярославской области в санатории «Сахареж». Женщина отметила, что часть людей уезжает в Белгород.
Списки были сформированы заранее, хотя часть людей об этом проинформирована не была. Отъезд предлагают автобусом.
Татьяна
Глава региона отметил, что санаторий принадлежит РЖД. Путёвки раскуплены, поэтому находиться там белгородцам можно до определённой даты.
Поговорил с губернатором Ярославской области. Был предоставлен другой санаторий. 250 человек, которые там (в «Сахареже» — прим.ред.) находились, могли переехать в другой ПВР. Порядка 90 человек приняли решение вернуться. В большей части это жители Грайворонского округа.
Вячеслав Гладков
При этом губернатор добавил, что людей никто не принуждает возвращаться в Белгород.
Есть возможность остаться в Ярославской области. По поводу транспортировки, иногда нам удаётся решить вопрос. Но иногда заказать отдельный поезд под отдельное количество людей невозможно.
Вячеслав Гладков