Почему белгородские многодетные семьи должны оплачивать 20% путёвки в лагерь?

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Белгородка Оксана поинтересовалась, почему в Белгородской области, в отличие от других регионов, многодетные семьи, если они не являются малоимущими, должны оплачивать 20% путёвки в санаторий.
«Вопрос по путёвкам в санаторий „Дубравушка“ в Корочанском районе. У нас многодетная семья, живём в Шебекино под постоянными обстрелами, однако за путёвку для моего ребёнка в местный санаторий я должна отдать 8000 рублей. Почему?» — интересуется женщина.
Порядок оплаты путёвок в санаторий объяснил глава областного минздрава Андрей Иконников. Согласно постановлению, оплата стоимости путёвок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется за счёт областного бюджета. Для всех остальных категорий путёвка также оплачивается за счёт средств областного бюджета, но с возмещением 20% стоимости путёвки (родительская плата).
Так, родительская плата в санаторно-оздоровительном лагере в 2024 году составит 7722 рубля 96 копеек.