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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Дети

Почему белгородские многодетные семьи должны оплачивать 20% путёвки в лагерь?

27 февраля 2024, 14:26
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Власти рассказали о стоимости путёвок в детские санатории в Белгородской области

Соответствующую тему белгородцы подняли в Сети. На вопрос ответил глава регионального минздрава Андрей Иконников.

Белгородка Оксана поинтересовалась, почему в Белгородской области, в отличие от других регионов, многодетные семьи, если они не являются малоимущими, должны оплачивать 20% путёвки в санаторий.

«Вопрос по путёвкам в санаторий „Дубравушка“ в Корочанском районе. У нас многодетная семья, живём в Шебекино под постоянными обстрелами, однако за путёвку для моего ребёнка в местный санаторий я должна отдать 8000 рублей. Почему?» — интересуется женщина.

Порядок оплаты путёвок в санаторий объяснил глава областного минздрава Андрей Иконников. Согласно постановлению, оплата стоимости путёвок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется за счёт областного бюджета. Для всех остальных категорий путёвка также оплачивается за счёт средств областного бюджета, но с возмещением 20% стоимости путёвки (родительская плата).

Так, родительская плата в санаторно-оздоровительном лагере в 2024 году составит 7722 рубля 96 копеек.

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#Общество#Белгородская область#Детский лагерь#Многодетные семьи#Новости Белгорода#Лагерь#Санаторий#Белгород#Алина Харина#Андрей иконников
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