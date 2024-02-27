Почему белгородские многодетные семьи должны оплачивать 20% путёвки в лагерь?

«Вопрос по путёвкам в санаторий „Дубравушка“ в Корочанском районе. У нас многодетная семья, живём в Шебекино под постоянными обстрелами, однако за путёвку для моего ребёнка в местный санаторий я должна отдать 8000 рублей. Почему?» — интересуется женщина.