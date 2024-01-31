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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Ребёнок

Белгородцам объяснили, почему не во всех детских лагерях продлили смену

31 января 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney
Ребёнок

Детей возвращают из лагерей Воронежа обратно в Белгород

Родители детей, которых отправили в воронежский лагерь, поинтересовались, почему не продлили нахождение детей в учреждении ещё на 21 день, как и обещали. Объяснить ситуацию постарались в городской администрации.
Сюжет
Дети

Почему в лагере «Голубой экран» в Воронежской области не организовали ещё одну смену с очным обучением, как обещали?

«Узнала, что не продлили. С чем это связано, можно узнать? И можно ли отправить ребёнка в другой лагерь? Возможность заниматься на дистанте не имею из-за работы», — интересуется белгородка.

На обращение отреагировали в городской администрации. Представители мэрии сообщили, что у воронежского учреждения нет возможности продлить нахождение детей в лагере ещё на 21 день. Именно поэтому дети из Воронежа уже вернулись в Белгород.

Можно ли отправить детей в другие регионы, где организовали ещё одну смену, пока не известно.

Напомним, что нахождение детей в лагерях ещё на 21 день продлили в двух регионах в Калужской и Пензенской областях. В учреждениях также организовали дистанционное обучение по картам уроков.

Всего из Белгородской области в другие регионы вывезли более 2,8 тыс. детей.

Ответ мэрии БелгородаОтвет мэрии Белгорода
Ответ мэрии Белгорода
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
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#Общество#Белгородская область#Дети#Воронеж#Детский лагерь#Новости Белгорода#Лагерь#Белгород#Александра Склярова
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