Белгородцам объяснили, почему не во всех детских лагерях продлили смену

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Почему в лагере «Голубой экран» в Воронежской области не организовали ещё одну смену с очным обучением, как обещали?
«Узнала, что не продлили. С чем это связано, можно узнать? И можно ли отправить ребёнка в другой лагерь? Возможность заниматься на дистанте не имею из-за работы», — интересуется белгородка.
На обращение отреагировали в городской администрации. Представители мэрии сообщили, что у воронежского учреждения нет возможности продлить нахождение детей в лагере ещё на 21 день. Именно поэтому дети из Воронежа уже вернулись в Белгород.
Можно ли отправить детей в другие регионы, где организовали ещё одну смену, пока не известно.
Напомним, что нахождение детей в лагерях ещё на 21 день продлили в двух регионах — в Калужской и Пензенской областях. В учреждениях также организовали дистанционное обучение по картам уроков.
Всего из Белгородской области в другие регионы вывезли более 2,8 тыс. детей.