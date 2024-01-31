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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Дети

Белгородских детей продолжают увозить в Анапу

31 января 2024, 06:48
Фото: Изображение Midjourney
Дети

В Анапу уедет ещё 120 белгородских школьников

На прошлой неделе в курортный город отправились 250 детей. Всего же за две недели собрали заявки на 370 детей-спортсменов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе утреннего обращения.
Сюжет
Дети

Ещё 120 белгородских детей выехали в Анапу. На прошлой неделе туда же увезли 250 ребят. Всего на текущий момент туда отправились 370 детей-спортсменов.

Ребята уедут в Краснодарский край не одни. Вместе с ними выехали учителя, воспитатели, тренеры и медработники.

Уверен, что во время очной учёбы, во время занятий любимыми видами спорта в Анапе они приобретут много навыков и знаний, познакомятся с новыми друзьями, которые останутся с ними на всю жизнь. Приедут с морем впечатлений.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, на днях в Белгороде обсудили безопасность при проведении занятий в центре «Сирень». Глава региона поручил оперштабу встретиться с родителями и персоналом, прийти в учреждение и выяснить, есть ли там безопасные места и имеется ли укрытие.

Безопасно ли детям заниматься в спортивном центре «Сирень» в Белгороде?
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#Общество#Белгородская область#Дети#Спортсмены#Новости Белгорода#Анапа#Детский отдых#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков
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