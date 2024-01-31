Белгородских детей продолжают увозить в Анапу

Напомним, на днях в Белгороде обсудили безопасность при проведении занятий в центре «Сирень». Глава региона поручил оперштабу встретиться с родителями и персоналом, прийти в учреждение и выяснить, есть ли там безопасные места и имеется ли укрытие.