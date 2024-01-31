Белгородских детей продолжают увозить в Анапу

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Ещё 120 белгородских детей выехали в Анапу. На прошлой неделе туда же увезли 250 ребят. Всего на текущий момент туда отправились 370 детей-спортсменов.
Ребята уедут в Краснодарский край не одни. Вместе с ними выехали учителя, воспитатели, тренеры и медработники.
Уверен, что во время очной учёбы, во время занятий любимыми видами спорта в Анапе они приобретут много навыков и знаний, познакомятся с новыми друзьями, которые останутся с ними на всю жизнь. Приедут с морем впечатлений.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, на днях в Белгороде обсудили безопасность при проведении занятий в центре «Сирень». Глава региона поручил оперштабу встретиться с родителями и персоналом, прийти в учреждение и выяснить, есть ли там безопасные места и имеется ли укрытие.