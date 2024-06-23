Детский отдых

Более 800 юных белгородцев отправили на летний отдых в Крым

Юных белгородцев продолжают отправлять в детские лагеря: первых ребят уже отвезли на отдых в Крым. Подробную информацию губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях.