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Детский отдых

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2024
Более 800 юных белгородцев отправили на летний отдых в Крым
Юных белгородцев продолжают отправлять в детские лагеря: первых ребят уже отвезли на отдых в Крым. Подробную информацию губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях.
23 июня, 06:21
Летнему отдыху быть? Белгородцам рассказали, отправят ли детей в загородные лагеря
8 апреля, 13:48
Родители белгородских школьников бьют тревогу, что их детей отправляют на Север
26 марта, 07:17
Белгородских детей продолжают увозить в Анапу
На прошлой неделе в курортный город отправились 250 детей. Всего же за две недели собрали заявки на 370 детей-спортсменов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе утреннего обращения.
31 января, 06:48
2023
Гладков: Более 1000 белгородских детей поедут в Анапу
Губернатор сообщил об отправлении детей в Анапу и лагерь «Артек» в Крыму. Белгородской области оказали помощь другие регионы.
29 августа 2023, 10:11
Белгородцы могут получить 33 000 рублей на летний отдых детей
22 мая 2023, 15:26
В Белгородской области стартуют смены в детских лагерях
29 марта 2023, 16:42
2019
Стойленский ГОК подвел итоги летнего отдыха детей работников
20 августа 2019, 12:28

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