На отдыхе в других регионах останутся свыше 300 белгородских детей

В Воронежской области сегодня находятся 69 детей, в Калужской — 233, в Ярославской — 279, в Липецкой — 162, в Тамбовской — 141, в Пензенской — 437 (125 спортсменов), в Тульской — 720 (212 спортсменов), в Нижегородской — 199, в Краснодарском крае — 259 спортсменов, а в Татарстане — 217 спортсменов.