На отдыхе в других регионах останутся свыше 300 белгородских детей

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
По данным чиновника, на сегодняшний день дети отдыхают в 19 организациях десяти регионов РФ. Всего уехали 2716 юных белгородцев, из которых 813 — спортсмены.
В Воронежской области сегодня находятся 69 детей, в Калужской — 233, в Ярославской — 279, в Липецкой — 162, в Тамбовской — 141, в Пензенской — 437 (125 спортсменов), в Тульской — 720 (212 спортсменов), в Нижегородской — 199, в Краснодарском крае — 259 спортсменов, а в Татарстане — 217 спортсменов.
Милёхин отметил, что для детей организован учебный процесс. При этом в четырёх организациях он очный.
В соответствии с желанием родителей свыше 300 детей хотели бы продолжить отдых в четырёх регионах. Остальные дети возвращаются в Белгородскую область в начале месяца. Из Воронежа мы ждём ребят на автобусе, остальных — поездом.
Андрей Милёхин