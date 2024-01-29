Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

На отдыхе в других регионах останутся свыше 300 белгородских детей

На отдыхе в других регионах останутся свыше 300 белгородских детей

29 января 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney
Остальные юные белгородцы вернуться домой. Об этом сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
Дети

По данным чиновника, на сегодняшний день дети отдыхают в 19 организациях десяти регионов РФ. Всего уехали 2716 юных белгородцев, из которых 813 — спортсмены.

В Воронежской области сегодня находятся 69 детей, в Калужской — 233, в Ярославской — 279, в Липецкой — 162, в Тамбовской — 141, в Пензенской — 437 (125 спортсменов), в Тульской — 720 (212 спортсменов), в Нижегородской — 199, в Краснодарском крае — 259 спортсменов, а в Татарстане — 217 спортсменов.

Милёхин отметил, что для детей организован учебный процесс. При этом в четырёх организациях он очный.

В соответствии с желанием родителей свыше 300 детей хотели бы продолжить отдых в четырёх регионах. Остальные дети возвращаются в Белгородскую область в начале месяца. Из Воронежа мы ждём ребят на автобусе, остальных — поездом.
Андрей Милёхин
Запрос на отдых детей большой: Гладков — о работах в «Бригантине „Белогорье“»
Узнать подробнее
Читайте также:
Если отпуск в несезон: куда белгородцам отправиться на отдых в ноябре?Белгородка приехала на отдых в Крым, но случайно убила человекаС белгородского турагента взыскали 2,4 млн рублей за испорченный отдых
#Белгородская область#Поезд#Дети#Воронеж#Автобус#Отдых#Родители#Спортсмены#Регионы#Белгород#Кристина Семенчук#Учебный процесс
Подпишитесь
Новая атака на Белгородскую область: ранена женщина, повреждены два дома
Сегодня, 08:24
Суд над Сергиенко: кто такая Петрова и за что она отдала его сыну миллионную сумму?
Сегодня, 05:23
«Квадрат» жилья для молодых семей в Белгороде подорожал
Сегодня, 10:56
Голосовали за очку, получили дистант: власти озвучили статистику опроса родителей
Сегодня, 08:14
Почему ночью решили не включать сирены при ракетной опасности в Белгороде?
Сегодня, 10:33
«„Помоями“ кормят»: Гладков ответил на претензии белгородки о еде в больнице
Сегодня, 07:37