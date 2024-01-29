Запрос на отдых детей большой: Гладков — о работах в «Бригантине „Белогорье“»

Ранее сообщалось, что в санатории ищут подрядчика, который выполнит текущий ремонт каркасно-тентовой конструкции в учреждении. На это готовы потратить почти 5 млн рублей. До этого появилась закупка на капремонт учреждения за практически 500 млн рублей. В правительстве области объяснили, что эти работы не были предусмотрены первым контрактом.