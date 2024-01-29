Запрос на отдых детей большой: Гладков — о работах в «Бригантине „Белогорье“»

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Сегодня губернатор Вячеслав Гладков провёл заседание архитектурно-градостроительного совета, где в том обсуждался вопрос дальнейшего развития крымского санатория «Бригантина „Белогорье“». Учреждение, которое открыли в 2023 году, продолжат достраивать.
Как сообщил глава региона, новым проектом предусмотрено строительство четырёх дополнительных жилых блоков по 125 мест каждый. Появится отдельный блок для маломобильных детей с сопровождающими. В планах также построить коммуникационный центр с медблоком и столовой на 300 мест, ФОК, различные мастерские, площади-амфитеатра, смотровую площадку и арт-объекты. Губернатор объяснил, почему строительство продолжается.
В нашем распоряжении есть ещё более 10 гектар свободной площади, и запрос на детский отдых возле моря очень большой.
Вячеслав Гладков
Сейчас «Бригантина „Белогорье“» может принять только 277 детей за смену, однако после строительства дополнительных сооружений отдыхать там одновременно смогут до 800 ребят. Планируется принимать до 12 тыс. детей в год.
Наша задача — сделать лагерь ярким и долговечным, при этом избежав лишних трат. Мы будем внимательно рассматривать каждую деталь, чтобы добиться максимального качества и комфорта, потому что это касается здоровья и отдыха наших детей.
Вячеслав Гладков
Ранее сообщалось, что в санатории ищут подрядчика, который выполнит текущий ремонт каркасно-тентовой конструкции в учреждении. На это готовы потратить почти 5 млн рублей. До этого появилась закупка на капремонт учреждения за практически 500 млн рублей. В правительстве области объяснили, что эти работы не были предусмотрены первым контрактом.
Кроме того, на заседании архитектурно-градостроительного совета обсуждали жилую застройку. Участники встречи одобрили концепции строительства жилых кварталов в микрорайоне «Восточный», в районе пересечения улиц Октябрьская и Калинина в Белгороде, в Майском и Таврово Белгородского района. Эти проекты уже прошли доработку. Учтены все замечания, которые озвучили ранее.