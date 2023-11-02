Для детей из «Бригантины „Белогорье“» организуют экскурсии за 5 миллионов рублей

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Согласно техническому заданию, прикреплённому к закупке на 5 096 800 рублей, исполнитель должен будет оказать экскурсионные туристические услуги для тех, кто отдыхает в «Бригантине „Белогорье“», по трём программам.
Первая — «Город сквозь века» — обзорная экскурсия, которая включает в себя исторический экскурс про Керкинитиду, Гезлев и Евпаторию, а также посещение музея «Гезлевские ворота». По следующей программе под названием «Пещера Таврида» проведут экскурсию по трассе Таврида (А-291) — новой многополосной дороге федерального значения, введённой в эксплуатацию в 2020 году, а также организуют посещение одноимённого научно-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида».
Третья экскурсионная программа — «Севастополь — город Русских Моряков» — включает объезд множества мест. После исторического экскурса про Крымский полуостров участники посетят: диораму «Штурм Сапун-горы», Сапун-гору, площадь Нахимова, Графскую пристань, памятник Затопленным кораблям и музей подводных лодок.
Также исполнителю нужно будет организовать автотранспорт — туристический автобус минимум на 50 человек со спутниковой навигацией «ГЛОНАСС» или «ГЛОНАСС/GPS», микрофоном, мягкими сидениями и большими панорамными окнами.
Заявки заказчик принимает до 8 ноября, а срок исполнения — до 18 декабря. А мы напомним, что в «Бригантине „Белогорье“ дети из приграничной 20-километровой зоны смогут учиться очно до 1 июня 2024 года.