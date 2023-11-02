Для детей из «Бригантины „Белогорье“» организуют экскурсии за 5 миллионов рублей

Первая — «Город сквозь века» — обзорная экскурсия, которая включает в себя исторический экскурс про Керкинитиду, Гезлев и Евпаторию, а также посещение музея «Гезлевские ворота». По следующей программе под названием «Пещера Таврида» проведут экскурсию по трассе Таврида (А-291) — новой многополосной дороге федерального значения, введённой в эксплуатацию в 2020 году, а также организуют посещение одноимённого научно-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида».