Дополнительные траты: ещё 5 млн рублей потратят на работы в «Бригантине „Белогорье“»

В областном правительстве затем объяснили, зачем понадобился повторный ремонт учреждения, которое открылось в 2023 году. Оказалось, что в новый договор добавили работы, которые первый контракт не предусматривал. На реконструкцию учреждения в общем уже потратили 2 млрд рублей.