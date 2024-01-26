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«Бригантина „Белогорье“»

Дополнительные траты: ещё 5 млн рублей потратят на работы в «Бригантине „Белогорье“»

26 января 2024, 11:29
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
«Бригантина „Белогорье“»

В санатории «Бригантина Белогорье» отремонтируют тент за 4,9 млн рублей

Санаторий ищет компанию, которая выполнит текущий ремонт каркасно-тентовой конструкции в учреждении. Ранее искали подрядчика для капремонта «Бригантины Белогорье» на 500 млн рублей.

На то, чтобы привести санаторий «Бригантина „Белогорье“» в порядок, потратят ещё 4,9 млн рублей. Учреждение ищет подрядчика для текущего ремонта каркасно-тентовой конструкции. Тендер появился на сайте госзакупок.

Известно, что заявки подаются до 1 февраля 2024 года. Победителя аукциона определят 5 февраля. Согласно контракту, исполнитель должен приступить к работам в белгородском санатории в Крыму после заключения контракта, а завершить ремонт необходимо до 29 февраля. Гарантийный срок проведённого ремонта — 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что в учреждении проведут капремонт корпусов на сумму в 500 млн рублей. Привести в порядок требуется семь зданий, контрольно-пропускной пункт, общежитие и сооружение на пирсе. Завершить капитальный ремонт учреждения необходимо до 30 апреля 2024 года.

В областном правительстве затем объяснили, зачем понадобился повторный ремонт учреждения, которое открылось в 2023 году. Оказалось, что в новый договор добавили работы, которые первый контракт не предусматривал. На реконструкцию учреждения в общем уже потратили 2 млрд рублей.

Зачем понадобилось повторно ремонтировать «Бригантину „Белогорье“» в Крыму?
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