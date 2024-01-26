Дополнительные траты: ещё 5 млн рублей потратят на работы в «Бригантине „Белогорье“»

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
На то, чтобы привести санаторий «Бригантина „Белогорье“» в порядок, потратят ещё 4,9 млн рублей. Учреждение ищет подрядчика для текущего ремонта каркасно-тентовой конструкции. Тендер появился на сайте госзакупок.
Известно, что заявки подаются до 1 февраля 2024 года. Победителя аукциона определят 5 февраля. Согласно контракту, исполнитель должен приступить к работам в белгородском санатории в Крыму после заключения контракта, а завершить ремонт необходимо до 29 февраля. Гарантийный срок проведённого ремонта — 12 месяцев.
Ранее сообщалось, что в учреждении проведут капремонт корпусов на сумму в 500 млн рублей. Привести в порядок требуется семь зданий, контрольно-пропускной пункт, общежитие и сооружение на пирсе. Завершить капитальный ремонт учреждения необходимо до 30 апреля 2024 года.
В областном правительстве затем объяснили, зачем понадобился повторный ремонт учреждения, которое открылось в 2023 году. Оказалось, что в новый договор добавили работы, которые первый контракт не предусматривал. На реконструкцию учреждения в общем уже потратили 2 млрд рублей.