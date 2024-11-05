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Подрядчик

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Ноябрь
Восстановили быстро, но с браком? Белгородского подрядчика отчитал губернатор
5 ноября, 11:42
Октябрь
Власти Белгорода потратят почти 2 млн рублей на сладкие подарки
3 октября, 07:43
Сентябрь
В белгородской Сосновке заметили табличку с грубыми ошибками. Что ответили в мэрии?
10 сентября, 11:37
Август
В Белгороде отреставрируют арку на входе в Центральный парк
23 августа, 11:15
В Белгороде вновь ищут того, кто подготовит проект капремонта моста на Ватутина
9 августа, 13:02
Июль
«Один рейс выполнили и поломались»: о проблеме вывоза мусора в Белгородском районе
29 июля, 07:56
Белгородское УФАС дополнило реестр недобросовестных поставщиков новой компанией
Сотрудники УФАС России в Белгородской области сообщили, что обнаружили нового недобросовестного подрядчика в Краснояружском районе.
25 июля, 08:45
Можно ли поменять подрядчика по вывозу мусора в Белгороде? Отвечает Гладков
23 июля, 07:23
Работы на 66 млн от белгородского подрядчика вызвали вопросы у орловских силовиков
15 июля, 07:22
Чиновники под Белгородом заплатили подрядчику за благоустройство, которого не было
2 июля, 10:02
Июнь
Компания БСО завысила объёмы работ при ремонте дворов, но выиграла суд у УБГБ
27 июня, 11:39
Многострадальный аварийный дом в Белгороде обещают расселить до декабря 2025 года
24 июня, 07:00
«Помогаем не потому, что жалко». «Еврологистик» должен вернуть помощь по вывозу ТКО
17 июня, 07:53
Демонтаж в пострадавшем доме в Шебекино начнут на этой неделе
Об этом сообщил заместитель губернатора области Владимир Базаров. В настоящее время власти ждут окончательное заключение экспертизы.
17 июня, 06:53
Белгородские чиновники и организации неэффективно освоили 1,6 млрд бюджетных средств
Доклад Контрольно-счётной палаты зачитали на заседании Белгородской облдумы 6 июня 2024 года. За прошедший год установили 1260 нарушений и недостатков.
7 июня, 07:54
На забор для офиса семейного врача в Белгороде потратят почти 1,5 млн рублей
Вокруг офиса семейного врача на улице Орлова в Белгороде установят забор. На все работы и материалы потратят 1,4 млн рублей. Подрядчик ещё не определён.
5 июня, 06:47
Дороги в Белгороде проанализируют за 4 млн рублей
Белгорблагоустройство нашло исполнителя работ по анализу и исследованию состояния дорог в Белгороде. За полгода сбора данных и их анализа специалисты получат 4 млн рублей.
4 июня, 12:42
Май
«Добросовестно разворовали вещи»: с какой жалобой обратился к Гладкову белгородец?
6 мая, 06:40
Апрель
Всё из-за перепада температуры: в мэрии ответили на жалобы по поводу сцены на воде
Подрядчик отремонтирует сцену в рамках гарантийных обязательств, сообщает мэрия. Необходимые материалы уже закуплены.
8 апреля, 12:53
ДОМ. РФ подтвердил «БИК Сити» в качестве подрядчика по продукту ИЖС
«БИК Сити» успешно прошла процесс аккредитации и получила статус одобренной подрядной организации ДОМ.РФ.
2 апреля, 11:07

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