Гладков рассказал о повреждениях в «Бригантине „Белогорье“» после шторма в Крыму

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
26 ноября сильнейший шторм накрыл Крым и Краснодарский край. Скорость ветра достигла 144 км/ч. Во время вечернего эфира у губернатора спросили, в каком состоянии находится санаторий «Бригантина „Белогорье“».
Вячеслав Гладков сообщил, что дети и персонал живы и здоровы. Ночью были перебои со светом.
Благодарен главе Крыма Сергею Аксенову. Позвонил ему, попросил помочь с резервной генерацией. Помощь была очень быстро оказана. Хорошо сработала директор санатория, очень спокойно и профессионально. Надеюсь, что для детей это было не большое испытание, а маленькое приключение.
Вячеслав Гладков
Также глава региона сообщил, что в санаторий выехал замгубернатора Владимир Базаров. В санатории был повреждён фасад, шатёр и пляж.
Это всё быстро приведём в порядок. Самое главное, что дети спокойно и без суеты пережили вечер. Больше переживали мы, взрослые. Сейчас всё хорошо.
Вячеслав Гладков
Напомним, что с аналогичным вопросом о состоянии «Бригантины» местные жители обращались к главе регионального минздрава Андрею Иконникову. Он также отметил, что дети находятся в безопасности, санаторий работает в штатном режиме.