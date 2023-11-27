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Published Сегодня, 17:10

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Гладков рассказал о повреждениях в «Бригантине „Белогорье“» после шторма в Крыму

Гладков рассказал о повреждениях в «Бригантине „Белогорье“» после шторма в Крыму

27 ноября 2023, 17:10
Фото: Midjourney
Во время вечернего эфира белгородцы поинтересовались состоянием лагеря. По словам губернатора, ночью были перебои со светом, повреждены деревья, шатёр и фасад.

26 ноября сильнейший шторм накрыл Крым и Краснодарский край. Скорость ветра достигла 144 км/ч. Во время вечернего эфира у губернатора спросили, в каком состоянии находится санаторий «Бригантина „Белогорье“».

Вячеслав Гладков сообщил, что дети и персонал живы и здоровы. Ночью были перебои со светом.

Благодарен главе Крыма Сергею Аксенову. Позвонил ему, попросил помочь с резервной генерацией. Помощь была очень быстро оказана. Хорошо сработала директор санатория, очень спокойно и профессионально. Надеюсь, что для детей это было не большое испытание, а маленькое приключение.
Вячеслав Гладков

Также глава региона сообщил, что в санаторий выехал замгубернатора Владимир Базаров. В санатории был повреждён фасад, шатёр и пляж.

Это всё быстро приведём в порядок. Самое главное, что дети спокойно и без суеты пережили вечер. Больше переживали мы, взрослые. Сейчас всё хорошо.
Вячеслав Гладков

Напомним, что с аналогичным вопросом о состоянии «Бригантины» местные жители обращались к главе регионального минздрава Андрею Иконникову. Он также отметил, что дети находятся в безопасности, санаторий работает в штатном режиме.

Что происходит с детьми в «Бригантине „Белогорье“» в охваченном штормом Крыму?
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#Общество#Белгородская область#Крым#Ураган#Санаторий#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Бригантина Белогорья
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Что происходит с детьми в «Бригантине „Белогорье“» в охваченном штормом Крыму?
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