Почти полмиллиарда рублей потратят на капремонт «Бригантины „Белогорье“» в Крыму

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Управление капитального строительства Белгородской области ищет подрядчика, который займётся ремонтом санатория «Бригантина „Белогорье“». Заявки от потенциальных исполнителей подаются до 15 января. Компанию выберут 16 января.
Согласно контракту, необходимо привести в порядок семь зданий, контрольно-пропускной пункт, общежитие и сооружение на пирсе. В главном корпусе требуется сделать кровлю, канализацию, отопление, вентиляцию, провести электромонтажные работы. В спальном корпусе необходимо провести общестроительные работы, отремонтировать фасад, установить лифты.
Аналогичные работы, за исключением установки подъёмников, проведут и в других корпусах. На КПП нужно поставить новые двери и окна, устроить фасад. Всего строители должны отремонтировать объекты общей площадью более 20,2 тыс. кв. м.
Также указано, что исполнитель должен завершить капитальный ремонт учреждения до 30 апреля 2024 года.
Напомним, ранее в Евпатории вводили режим ЧС. Именно там находится санаторий «Бригантина „Белогорье“». Причиной стала непогода, бушевавшая в Крыму и Краснодарском крае.