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Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:42

«Бригантина „Белогорье“»

Почти полмиллиарда рублей потратят на капремонт «Бригантины „Белогорье“» в Крыму

10 января 2024, 10:04
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
«Бригантина „Белогорье“»

В «Бригантине „Белогорье“» проведут капитальный ремонт

Управление капитального строительства Белгородской области ищет подрядчика, который займётся капитальным ремонтом учреждения в Крыму. Необходимо отремонтировать семь зданий, КПП и сооружение на пирсе. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Управление капитального строительства Белгородской области ищет подрядчика, который займётся ремонтом санатория «Бригантина „Белогорье“». Заявки от потенциальных исполнителей подаются до 15 января. Компанию выберут 16 января.

Согласно контракту, необходимо привести в порядок семь зданий, контрольно-пропускной пункт, общежитие и сооружение на пирсе. В главном корпусе требуется сделать кровлю, канализацию, отопление, вентиляцию, провести электромонтажные работы. В спальном корпусе необходимо провести общестроительные работы, отремонтировать фасад, установить лифты.

Аналогичные работы, за исключением установки подъёмников, проведут и в других корпусах. На КПП нужно поставить новые двери и окна, устроить фасад. Всего строители должны отремонтировать объекты общей площадью более 20,2 тыс. кв. м.

Также указано, что исполнитель должен завершить капитальный ремонт учреждения до 30 апреля 2024 года.

Напомним, ранее в Евпатории вводили режим ЧС. Именно там находится санаторий «Бригантина „Белогорье“». Причиной стала непогода, бушевавшая в Крыму и Краснодарском крае.

В Евпатории, где находится «Бригантина „Белогорье“», ввели режим ЧС
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#Белгородская область#Крым#Капремонт#Госзакупки#Санаторий#Белгород#Наталья Корявых#УКС#Бригантина Белогорье
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