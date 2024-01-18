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«Бригантина „Белогорье“»

Зачем понадобилось повторно ремонтировать «Бригантину „Белогорье“» в Крыму?

18 января 2024, 12:50
Фото: vk.com/brigantina_bel
«Бригантина „Белогорье“»

«Бригантину „Белогорье“» в Крыму продолжат ремонтировать

Недавно на госзакупках опубликовали лот на ремонт санатория в Крыму за полмиллиарда рублей. Однако возник вопрос, зачем нужен повторный ремонт, если учреждение до этого уже реконструировали. Причины объяснили в областном правительстве, пишет «Фонарь».

В белгородском правительстве объяснили, зачем «Бригантине „Белогорье“» понадобился повторный ремонт. Власти рассказали, зачем направили на эти цели ещё 500 млн рублей.

Неделю назад на госзакупках опубликовали лот на ремонт санатория. Управление капитального строительства Белгородской области искало подрядчика, который выполнит ремонт учреждения. В порядок требуется привести семь зданий, контрольно-пропускной пункт, общежитие и сооружение на пирсе. Сделать это необходимо до конца апреля.

Журналисты поинтересовались, зачем потребовался повторный ремонт, ведь «Бригантина „Белогорье“» открылась только в 2023 году. Как оказалось, в новый договор включили работы, не предусмотренные изначальным контрактом. Таким образом, реконструкция учреждения продолжится. На неё уже потратили 2 млрд рублей.

Похожая ситуация сложилась и с велолыжероллерной трассой «Олимпия» в Белгороде. На реконструкцию готовы потратить 338 млн рублей, хотя трасса только недавно открылась после ремонта.

Почти полмиллиарда рублей потратят на капремонт «Бригантины „Белогорье“» в Крыму
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#Общество#Белгородская область#Крым#Капремонт#Новости Белгорода#Санаторий#Белгород#Наталья Корявых#Бригантина Белогорье
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