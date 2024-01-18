Зачем понадобилось повторно ремонтировать «Бригантину „Белогорье“» в Крыму?

«Бригантину „Белогорье“» в Крыму продолжат ремонтировать

Недавно на госзакупках опубликовали лот на ремонт санатория в Крыму за полмиллиарда рублей. Однако возник вопрос, зачем нужен повторный ремонт, если учреждение до этого уже реконструировали. Причины объяснили в областном правительстве, пишет «Фонарь».