На открывшейся после ремонта «Олимпии» в Белгороде хотят провести реконструкцию

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Министерство строительства Белгородской области ищет подрядчика, который выполнит строительно-монтажные работы на трассе «Олимпия» в Белгороде. Начальная цена контракта составляет 338 млн 467 тыс. 957 рублей (бюджет области). Исполнителя определят 5 февраля 2024 года.
Согласно документу, общая площадь участка составляет 3,8207 га, протяжённость трассы — 3,333 м.
Исполнитель контракта должен провести земляные работы, монтаж технологического оборудования, устройство внутренних электротехнических систем и наружных сетей водоснабжения. Работы должны необходимо выполнить до 20 ноября 2026 года.
Ранее сообщалось, что велолыжероллерную трассу «Олимпия» увеличат на 4 км. На эти цели потратят около 7 млн рублей.
Трассу после ремонта открыли 15 октября 2023 года. В результате работ на трассе увеличили площадь оснежения в 3,33 км.