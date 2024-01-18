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Лыжи

На открывшейся после ремонта «Олимпии» в Белгороде хотят провести реконструкцию

18 января 2024, 09:45
Фото: 1MI
Лыжи

На реконструкцию трассы «Олимпия» в Белгороде готовы потратить 338 млн рублей

Подрядчикам предстоит выполнить земляные работы, монтаж технологического оборудования, устройство сетей водоснабжения. Документы разместили на «Госзакупках».

Министерство строительства Белгородской области ищет подрядчика, который выполнит строительно-монтажные работы на трассе «Олимпия» в Белгороде. Начальная цена контракта составляет 338 млн 467 тыс. 957 рублей (бюджет области). Исполнителя определят 5 февраля 2024 года.

Согласно документу, общая площадь участка составляет 3,8207 га, протяжённость трассы — 3,333 м.

Исполнитель контракта должен провести земляные работы, монтаж технологического оборудования, устройство внутренних электротехнических систем и наружных сетей водоснабжения. Работы должны необходимо выполнить до 20 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что велолыжероллерную трассу «Олимпия» увеличат на 4 км. На эти цели потратят около 7 млн рублей.

Трассу после ремонта открыли 15 октября 2023 года. В результате работ на трассе увеличили площадь оснежения в 3,33 км.

Велолыжероллерную трассу «Олимпия» в Белгороде увеличат на 4 км
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#Город#Трасса#Реконструкция#Госзакупки#Новости Белгорода#Олимпия#Лыжероллерная трасса#Белгород#Алина Харина
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