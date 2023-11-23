Вяльбе плохого не посоветует: Гладков ответил на вопрос о работах на трассе «Олимпия»

Отвечая на вопрос о том, как будет застраиваться трасса «Олимпия», Вячеслав Гладков рассказал, что планируется сделать минимум три трассы — на три, пять и десять километров — с твёрдым покрытием, освещением и искусственным оснежением. По его словам, изначально трассу собирались застраивать в лесу, но для того, чтобы увеличить её хотя бы на пару километров, по проекту нужно было вырубить три тысячи деревьев.