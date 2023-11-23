Вяльбе плохого не посоветует: Гладков ответил на вопрос о работах на трассе «Олимпия»

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Отвечая на вопрос о том, как будет застраиваться трасса «Олимпия», Вячеслав Гладков рассказал, что планируется сделать минимум три трассы — на три, пять и десять километров — с твёрдым покрытием, освещением и искусственным оснежением. По его словам, изначально трассу собирались застраивать в лесу, но для того, чтобы увеличить её хотя бы на пару километров, по проекту нужно было вырубить три тысячи деревьев.
«Знаю, что белгородцы страдают от того, что деревьев мало в области, и у меня рука никогда не поднимется вырубать там весь лес. Поэтому дали задание проектировщикам найти другое место».
А новое место нашли с помощью олимпийской чемпионки и руководителя федерации лыжного спорта Елены Вяльбе, которая посетила регион и, по словам губернатора, показала, что рельеф на меловой горе можно использовать для создания «хорошей российского уровня трассы».
А что касается жителей, которые недовольны тем, что популярное место для посещения и фотографий уничтожат, Гладков предложил альтернативу — поставить на горе вышку, с которой можно будет прыгать. Но пока что это только губернаторская идея, и проект ещё даже не начинали разрабатывать.
Напомним, недавно стало известно, что на трассу «Олимпия» в областном центре потратят ещё 7 млн рублей. Подрядчик должен будет построить трассу в 4 км за 90 дней.