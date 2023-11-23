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Лыжная трасса

Вяльбе плохого не посоветует: Гладков ответил на вопрос о работах на трассе «Олимпия»

23 ноября 2023, 13:12
Фото: 1MI
Лыжная трасса

Вячеслав Гладков объяснил, почему трассу «Олимпия» достроят на меловой горе

Губернатор на пресс-конференции рассказал о планах расширения велолыжероллерной трассы в Белгороде, почему её будут достраивать на полюбившейся белгородцам меловой горе и что вместо неё предложат молодёжи.

Отвечая на вопрос о том, как будет застраиваться трасса «Олимпия», Вячеслав Гладков рассказал, что планируется сделать минимум три трассы — на три, пять и десять километров — с твёрдым покрытием, освещением и искусственным оснежением. По его словам, изначально трассу собирались застраивать в лесу, но для того, чтобы увеличить её хотя бы на пару километров, по проекту нужно было вырубить три тысячи деревьев.

«Знаю, что белгородцы страдают от того, что деревьев мало в области, и у меня рука никогда не поднимется вырубать там весь лес. Поэтому дали задание проектировщикам найти другое место».

А новое место нашли с помощью олимпийской чемпионки и руководителя федерации лыжного спорта Елены Вяльбе, которая посетила регион и, по словам губернатора, показала, что рельеф на меловой горе можно использовать для создания «хорошей российского уровня трассы».

А что касается жителей, которые недовольны тем, что популярное место для посещения и фотографий уничтожат, Гладков предложил альтернативу — поставить на горе вышку, с которой можно будет прыгать. Но пока что это только губернаторская идея, и проект ещё даже не начинали разрабатывать.

Напомним, недавно стало известно, что на трассу «Олимпия» в областном центре потратят ещё 7 млн рублей. Подрядчик должен будет построить трассу в 4 км за 90 дней.

В Белгороде после ремонта открылась велолыжероллерная трасса «Олимпия»
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#Лес#Новости Белгорода#Белгород#Вырубка деревьев#Велолыжероллерная трасса#Екатерина Никулина#Меловая гора#Трасса Олимпия#Расширение трассы
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