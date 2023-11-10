Велолыжероллерную трассу «Олимпия» в Белгороде увеличат на 4 км

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:55
Белгородский минстрой ищет организацию, которая займётся выполнением проектных и изыскательских работ по строительству велолыжеролльной трассы «Олимпия». Заявки подаются до 24 ноября. Исполнителя определят 29 ноября. На эти цели потратят чуть более 7 млн рублей.
Согласно графику выполнения работ, за 13 недель исполнитель должен провести инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, разработку проекта. Затем необходимо дождаться положительного результата государственной экспертизы.
Необходимо построить трассу в 4 км. 1700 м — в асфальто-бетонном покрытии, 2300 м — в естественном грунте. Также на объекте нужно проложить трубопровод для подачи воды к снеговым пушкам.
Завершить разработку проекта необходимо в течение 90 дней после заключения контракта.
Велолыжеролльная трасса «Олимпия» в Белгороде открылась после ремонта в середине октября. Там появился дополнительный участок в 1,7 км. Это позволило увеличить протяжённость дороги до 5 км.