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Лыжи

Велолыжероллерную трассу «Олимпия» в Белгороде увеличат на 4 км

10 ноября 2023, 07:54
Фото: 1MI
Лыжи

На трассу «Олимпия» в Белгороде потратят ещё 7 млн

Белгородский минстрой ищет организацию, которая разработает проект строительства велолыжероллерной трассы «Олимпия». Заявки подаются до 24 ноября. Исполнителя определят спустя несколько дней, следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.

Белгородский минстрой ищет организацию, которая займётся выполнением проектных и изыскательских работ по строительству велолыжеролльной трассы «Олимпия». Заявки подаются до 24 ноября. Исполнителя определят 29 ноября. На эти цели потратят чуть более 7 млн рублей.

Согласно графику выполнения работ, за 13 недель исполнитель должен провести инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, разработку проекта. Затем необходимо дождаться положительного результата государственной экспертизы.

Необходимо построить трассу в 4 км. 1700 м — в асфальто-бетонном покрытии, 2300 м — в естественном грунте. Также на объекте нужно проложить трубопровод для подачи воды к снеговым пушкам.

Завершить разработку проекта необходимо в течение 90 дней после заключения контракта.

Велолыжеролльная трасса «Олимпия» в Белгороде открылась после ремонта в середине октября. Там появился дополнительный участок в 1,7 км. Это позволило увеличить протяжённость дороги до 5 км.

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#Белгородская область#Минстрой#Госзакупки#Новости Белгорода#Олимпия#Белгород#Наталья Корявых#Велолыжероллерная трасса
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