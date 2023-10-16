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Велосипедисты

В Белгороде после ремонта открылась велолыжероллерная трасса «Олимпия»

16 октября 2023, 08:32
Фото: Midjourney
Велосипедисты
В день открытия на трассе состоялись масштабные состязания среди велосипедистов и лыжников. Участие в соревнованиях приняло более 400 человек. Строительство объекта завершилось на днях, отметили в пресс-службе регионального правительства.

В воскресенье, 15 октября, в Белгороде после ремонта открылась велолыжероллерная трасса. Открытие сопроводили проведением масштабных состязаний, которые объединили более 400 участников разных возрастов. В этот день за победу боролись как велосипедисты на дистанции по пересечённой местности, так и лыжники в командном спринте.

Во время ремонтных работ на трассе увеличили площадь оснежения трассы в 3,33 км благодаря строительству водоотводного лотка с устройством решёток. Также появился дополнительный участок в 1,7 км, что позволило увеличить протяжённость велолыжероллерной дороги до 5 км.

Ранее жители микрорайона Новый-2 жаловались на дорогу, ведущую к велолыжероллерной трассе «Олимпия». По их словам, на дорогах образовались ямы, а бордюрный камень провалился. Одна из жительниц предположила, что причиной могли стать грузовики, которые использовали во время строительства банного комплекса.

Соревнования на открытии велолыжероллерной трассы "Олимпия"
Видео: пресс-служба правительства Белгородской области
Соревнования на открытии велолыжероллерной трассы "Олимпия"
Видео: пресс-служба правительства Белгородской области
Соревнования на открытии велолыжероллерной трассы "Олимпия"
Видео: пресс-служба правительства Белгородской области
В Белгороде удлиняют велолыжероллерную трассу «Олимпия»
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