В Белгороде после ремонта открылась велолыжероллерная трасса «Олимпия»

В воскресенье, 15 октября, в Белгороде после ремонта открылась велолыжероллерная трасса. Открытие сопроводили проведением масштабных состязаний, которые объединили более 400 участников разных возрастов. В этот день за победу боролись как велосипедисты на дистанции по пересечённой местности, так и лыжники в командном спринте.