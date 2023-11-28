В Евпатории, где находится «Бригантина „Белогорье“», ввели режим ЧС

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Published Сегодня, 08:49
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Сегодня, 28 ноября, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о введении режима ЧС сразу на нескольких территориях, включая Евпаторию. В настоящий момент точные границы зоны ЧС устанавливаются.
С воскресенья, 26 ноября, в Крыму и Краснодарском крае бушевала непогода: порывы ветра впервые за 16 лет достигли 144 км/ч. В результате шторма оказались затоплены дороги и дома, некоторых людей пришлось эвакуировать. Неспокойно было и в Евпатории, где находится санаторий «Бригантина „Белогорье“».
После произошедшей непогоды жители Белгородской области стали интересоваться, что с санаторием и с детьми, которые в настоящий момент там отдыхают. Жителей успокоили министр здравоохранения Андрей Иконников и губернатор Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, все дети и персонал живы и здоровы. Повреждены фасад, шатёр и пляж — их восстановят в ближайшее время. Глава Крыма находится на связи с Гладковым: после сильнейшего шторма была подключена резервная генерация.