Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Дети

В Евпатории, где находится «Бригантина „Белогорье“», ввели режим ЧС

28 ноября 2023, 08:49
Фото: Midjourney
Дети

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Евпатории

О введении режима ЧС на территории десяти муниципальных образований сообщил глава Крыма. Режим также установлен в Евпатории, где в настоящий момент юные белгородцы отдыхают в санатории.
Сюжет
Режим ЧС

Сегодня, 28 ноября, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о введении режима ЧС сразу на нескольких территориях, включая Евпаторию. В настоящий момент точные границы зоны ЧС устанавливаются.

С воскресенья, 26 ноября, в Крыму и Краснодарском крае бушевала непогода: порывы ветра впервые за 16 лет достигли 144 км/ч. В результате шторма оказались затоплены дороги и дома, некоторых людей пришлось эвакуировать. Неспокойно было и в Евпатории, где находится санаторий «Бригантина „Белогорье“».

После произошедшей непогоды жители Белгородской области стали интересоваться, что с санаторием и с детьми, которые в настоящий момент там отдыхают. Жителей успокоили министр здравоохранения Андрей Иконников и губернатор Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, все дети и персонал живы и здоровы. Повреждены фасад, шатёр и пляж — их восстановят в ближайшее время. Глава Крыма находится на связи с Гладковым: после сильнейшего шторма была подключена резервная генерация.

Гладков рассказал о повреждениях в «Бригантине „Белогорье“» после шторма в Крыму
Узнать подробнее
Читайте также:
Иконников объяснил, почему детей не пускают в «Бригантину „Белогорье“» в КрымуЧто происходит с детьми в «Бригантине „Белогорье“» в охваченном штормом Крыму?Для детей из «Бригантины „Белогорье“» организуют экскурсии за 5 миллионов рублей
#Белгородская область#Крым#Евпатория#Санаторий#Белгород#Режим ЧС#Сергей аксёнов#Александра Склярова#Введение режима ЧС#Бригантина Белогорье
Подпишитесь
Бассейны для всех? Отчёты чиновников по обучению детей плаванию и реальность
Сегодня, 05:50
Белгородцы просят закрыть роддом. Минздрав пообещал исправить проблемы в 2024 году
Сегодня, 07:07
Засилья нет: сколько иностранцев водит автобусы в Белгородской области?
Сегодня, 08:20
Отбывший дисквалификацию Ильиных вновь стал спортивным директором «Белогорья»
Сегодня, 08:21
Деревья важнее людей? В Белгороде не хотят убирать ели на опасном перекрёстке
Сегодня, 05:05
«Мясные просторы» ради гранта в 16 млн сообщили ложную информацию чиновникам
Сегодня, 07:02