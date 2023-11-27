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Published Сегодня, 12:52

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Updated Сегодня, 12:54

Санаторий «„Бригантина „Белогорье“» не пострадал при урагане

Что происходит с детьми в «Бригантине „Белогорье“» в охваченном штормом Крыму?

27 ноября 2023, 12:52
Фото: Midjourney

Санаторий «„Бригантина „Белогорье“» не пострадал при урагане

В Крыму разыгралась стихия: порывы ветра впервые за 16 лет достигали 144 км/ч. Многие здания затопило, поэтому белгородцы стали интересоваться, что происходит с санаторием, в котором в настоящий момент отдыхают дети. На вопрос ответил министр здравоохранения.

После произошедшего в Крыму урагана белгородцы стали интересоваться, в каком состоянии находится санаторий «Бригантина „Белогорье“». Соответствующий вопрос они задали в соцсетях.

«Евпаторию затопило. Ураган оставил город без света и воды. Ночью эвакуировали людей с крыш домов, вода выше пояса», — пишет жительница.

Министр здравоохранения Андрей Иконников отметил, что ребята находятся в безопасности, санаторий функционирует в штатном режиме, а электричество и отопление работают без перебоев.

Министр заверил, что дети продолжают жить лагерной жизнью: их накормили, провели с ними зарядку и отвели на просмотр фильма. После обеда будут организованы кружки и «Разговоры о важном».

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#Белгородская область#Крым#Ураган#Евпатория#Санаторий#Белгород#Андрей иконников#Александра Склярова#Санаторий Бригантина
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