Что происходит с детьми в «Бригантине „Белогорье“» в охваченном штормом Крыму?

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
После произошедшего в Крыму урагана белгородцы стали интересоваться, в каком состоянии находится санаторий «Бригантина „Белогорье“». Соответствующий вопрос они задали в соцсетях.
«Евпаторию затопило. Ураган оставил город без света и воды. Ночью эвакуировали людей с крыш домов, вода выше пояса», — пишет жительница.
Министр здравоохранения Андрей Иконников отметил, что ребята находятся в безопасности, санаторий функционирует в штатном режиме, а электричество и отопление работают без перебоев.
Министр заверил, что дети продолжают жить лагерной жизнью: их накормили, провели с ними зарядку и отвели на просмотр фильма. После обеда будут организованы кружки и «Разговоры о важном».