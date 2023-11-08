Если отпуск в несезон: куда белгородцам отправиться на отдых в ноябре?

В ноябре белгородцам рекомендуют посетить шесть различных городов. Например, южный город Астрахань: там белгородцы найдут и интересные достопримечательности, и красивую набережную, и рестораны. В ноябре в Астрахани снега нет, а температура держится выше нуля. В южном городе можно посетить кремль, краеведческий музей, картинную галерею и многое другое.