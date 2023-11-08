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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Волгоград

Если отпуск в несезон: куда белгородцам отправиться на отдых в ноябре?

8 ноября 2023, 09:58
Фото: 1MI
Волгоград

Названы города для отпуска в РФ с хорошей погодой

Лето прошло, наступили холода. Но что делать тем, кого отпуск ещё только ждёт, а отдохнуть хочется в тёплых местах? Эксперты сервиса tutu подготовили список российских городов, где может быть тепло поздней осенью.

В ноябре белгородцам рекомендуют посетить шесть различных городов. Например, южный город Астрахань: там белгородцы найдут и интересные достопримечательности, и красивую набережную, и рестораны. В ноябре в Астрахани снега нет, а температура держится выше нуля. В южном городе можно посетить кремль, краеведческий музей, картинную галерею и многое другое.

Ещё одним вариантом для путешествий может стать Волгоград с его Мамаевым курганом и набережной 62-й армии, где находятся речной вокзал и танцующий мост. Здесь также есть местный гибрид метро и трамвая — метротрам, на котором может прокатиться любой желающий.

Любителям древних городов эксперты советуют посетить Дербент. Тут есть различные музеи, крепость Нарын-Кала и этнодом «Кубачи».

Завершают этот список Краснодар, Сочи и Геленджик. Каждый из этих городов встретит белгородцев тёплой погодой и красивыми парками. В Краснодаре туристы могут полюбоваться старинным купеческими домами, в Сочи — посетить Красную Поляну, а в Геленджике попробовать вина в нескольких винодельнях.

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#Белгородская область#Сочи#Краснодар#Геленджик#Отпуск#Курорт#Волгоград#Белгород#Астрахань#Отдых в России#Александра Склярова#Дербент
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