Если отпуск в несезон: куда белгородцам отправиться на отдых в ноябре?

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В ноябре белгородцам рекомендуют посетить шесть различных городов. Например, южный город Астрахань: там белгородцы найдут и интересные достопримечательности, и красивую набережную, и рестораны. В ноябре в Астрахани снега нет, а температура держится выше нуля. В южном городе можно посетить кремль, краеведческий музей, картинную галерею и многое другое.
Ещё одним вариантом для путешествий может стать Волгоград с его Мамаевым курганом и набережной 62-й армии, где находятся речной вокзал и танцующий мост. Здесь также есть местный гибрид метро и трамвая — метротрам, на котором может прокатиться любой желающий.
Любителям древних городов эксперты советуют посетить Дербент. Тут есть различные музеи, крепость Нарын-Кала и этнодом «Кубачи».
Завершают этот список Краснодар, Сочи и Геленджик. Каждый из этих городов встретит белгородцев тёплой погодой и красивыми парками. В Краснодаре туристы могут полюбоваться старинным купеческими домами, в Сочи — посетить Красную Поляну, а в Геленджике попробовать вина в нескольких винодельнях.