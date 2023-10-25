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Posted 25 октября, 11:47

Published 25 октября, 11:47

Modified 25 октября, 11:49

Updated 25 октября, 11:49

В Алуште отдыхающая белгородка случайно убила человека

Белгородка приехала на отдых в Крым, но случайно убила человека

25 октября 2023, 11:47
Фото: 1MI

В Алуште отдыхающая белгородка случайно убила человека

Инцидент произошёл в августе в Алуште. Женщина отдыхала вместе с другими курортниками, когда по неосторожности убила человека. Подробности сообщили журналисты «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру.

По известным данным, 37-летняя жительница Белгородской области приехала отдыхать в Алушту в августе 2023 года. Женщина со своей компанией отдыхала на прибережной веранде в одном из сёл, когда между ними возник конфликт. Белгородка толкнула 43-летнего мужчину, который упал на лестницу и скатился по ступенькам.

В результате падения мужчина получил черепно-мозговую травму и другие повреждения. Его госпитализировали в больницу, но спасти не смогли: на следующий день он скончался.

В отношении белгородки возбудили уголовное дело за убийство по неосторожности. Материалы дела направили в Алуштинский суд с обвинительным заключением прокуратуры.

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#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Белгород#Убийство по неосторожности#Алушта#Александра Склярова
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