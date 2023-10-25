Белгородка приехала на отдых в Крым, но случайно убила человека

По известным данным, 37-летняя жительница Белгородской области приехала отдыхать в Алушту в августе 2023 года. Женщина со своей компанией отдыхала на прибережной веранде в одном из сёл, когда между ними возник конфликт. Белгородка толкнула 43-летнего мужчину, который упал на лестницу и скатился по ступенькам.