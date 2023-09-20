С белгородского турагента взыскали 2,4 млн рублей за испорченный отдых

Как сообщается, от клиентов ООО «Туристическая Компания „Караван Тур“» в Губкине с конца 2022 года поступали обращения в ведомство о неисполнении турфирмой своих обязательств. Организация, как указано в заключённых договорах, обязалась забронировать туры. Потребители оплачивали стоимость туристической путёвки и билетов в полном объёме.