С белгородского турагента взыскали 2,4 млн рублей за испорченный отдых

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В Белгородской области наказали турагента за неоказание услуг своим клиентам. Последние оплачивали полную стоимость путёвок, но услуги не получали. Люди обратились в Роспотребнадзор.
Как сообщается, от клиентов ООО «Туристическая Компания „Караван Тур“» в Губкине с конца 2022 года поступали обращения в ведомство о неисполнении турфирмой своих обязательств. Организация, как указано в заключённых договорах, обязалась забронировать туры. Потребители оплачивали стоимость туристической путёвки и билетов в полном объёме.
Управление подготовило семь заключений по исковым заявлениям потребителей и четыре исковых заявления о взыскании с общества денег за неоказанные туристские услуги, компенсации морального вреда, штрафов за несоблюдение требований клиентов. Как оказалось, компания не переводила деньги туроператорам, путёвки были аннулированы.
Суды решили взыскать с организации 2,4 млн рублей в пользу потребителей. Последние потребовали от полиции провести проверку «Караван Тура».