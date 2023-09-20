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С белгородского турагента взыскали 2,4 млн рублей за испорченный отдых

С белгородского турагента взыскали 2,4 млн рублей за испорченный отдых

20 сентября 2023, 14:39
Фото: 1MI
Организация получила от нескольких потребителей деньги, но не оказала им услуги. Белгородцы требуют, чтобы деятельность организации проверила полиция, сообщает управление Роспотребнадзора.
Сюжет
Туризм

В Белгородской области наказали турагента за неоказание услуг своим клиентам. Последние оплачивали полную стоимость путёвок, но услуги не получали. Люди обратились в Роспотребнадзор.

Как сообщается, от клиентов ООО «Туристическая Компания „Караван Тур“» в Губкине с конца 2022 года поступали обращения в ведомство о неисполнении турфирмой своих обязательств. Организация, как указано в заключённых договорах, обязалась забронировать туры. Потребители оплачивали стоимость туристической путёвки и билетов в полном объёме.

Управление подготовило семь заключений по исковым заявлениям потребителей и четыре исковых заявления о взыскании с общества денег за неоказанные туристские услуги, компенсации морального вреда, штрафов за несоблюдение требований клиентов. Как оказалось, компания не переводила деньги туроператорам, путёвки были аннулированы.

Суды решили взыскать с организации 2,4 млн рублей в пользу потребителей. Последние потребовали от полиции провести проверку «Караван Тура».

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#Белгородская область#Роспотребнадзор#Губкин#Туризм#Нарушения#Суд#Белгород#Наталья Корявых#Туристическая компания#Караван Тур
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