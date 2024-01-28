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Published Сегодня, 07:59

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Гладков посетил белгородских детей под Липецком и покатался с ними на ватрушке

Гладков не смог отказать белгородским детям под Липецком в необычной просьбе

28 января 2024, 07:59
Фото: пресс-служба губернатора

Гладков посетил белгородских детей под Липецком и покатался с ними на ватрушке

Губернатор Вячеслав Гладков посетил липецкий лагерь «Прометей» и пообщался там с временно покинувшими Белгород детьми. Итогом встречи стало катание главы региона на ватрушке с горки.

В Санаторно-оздоровительном комплексе «Прометей» на данный момент отдыхают 77 детей из Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в лагере подростки регулярно занимаются с воспитателями и играют с вожатыми. Для молодых спортсменов организовали занятия. Любимые блюда ребят в столовой — котлеты с макаронами и плов.

Атмосфера в лагере очень уютная — убедился в этом лично. Ребята позвали составить им компанию в одном из главных развлечений — катании с горки на ватрушках, и я не смог отказать.
Вячеслав Гладков

Также Гладков поблагодарил глав всех регионов, откликнувшихся на просьбу помочь детям из Белгорода.

Напомним, что вчера губернатор также рассказал о посещении ещё одного лагеря в Липецкой области. Там любимым блюдом подростков стали сосиски.

«Хвалят сосиски»: Гладков рассказал об отдыхе белгородских детей в Липецкой области
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