Гладков не смог отказать белгородским детям под Липецком в необычной просьбе

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В Санаторно-оздоровительном комплексе «Прометей» на данный момент отдыхают 77 детей из Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в лагере подростки регулярно занимаются с воспитателями и играют с вожатыми. Для молодых спортсменов организовали занятия. Любимые блюда ребят в столовой — котлеты с макаронами и плов.
Атмосфера в лагере очень уютная — убедился в этом лично. Ребята позвали составить им компанию в одном из главных развлечений — катании с горки на ватрушках, и я не смог отказать.
Вячеслав Гладков
Также Гладков поблагодарил глав всех регионов, откликнувшихся на просьбу помочь детям из Белгорода.
Напомним, что вчера губернатор также рассказал о посещении ещё одного лагеря в Липецкой области. Там любимым блюдом подростков стали сосиски.