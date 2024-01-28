Гладков не смог отказать белгородским детям под Липецком в необычной просьбе

В Санаторно-оздоровительном комплексе «Прометей» на данный момент отдыхают 77 детей из Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в лагере подростки регулярно занимаются с воспитателями и играют с вожатыми. Для молодых спортсменов организовали занятия. Любимые блюда ребят в столовой — котлеты с макаронами и плов.