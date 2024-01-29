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В Белгороде обсудили безопасность при проведении занятий в центре «Сирень»

Безопасно ли детям заниматься в спортивном центре «Сирень» в Белгороде?

29 января 2024, 11:10
Фото: 1MI

В Белгороде обсудили безопасность при проведении занятий в центре «Сирень»

Учреждения дополнительного образования в областном центре могут возвращаться к очному формату работы. Поэтому во время оперсовещания власти обсудили, безопасно ли заниматься в спортивном центре «Сирень», поскольку в здании есть витражные оконные конструкции.
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Дети

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что при возврате к очным занятиям в учреждениях спорта его интересует спортивный центр «Сирень», где большие витражные оконные конструкции.

Министр спорта Белгородской области Наталья Жигалова сообщила, что в зале «Сирени» фасады выполнены из калёного стекла, которое само по себе защищает от внешнего воздействия.

Я поддерживаю, чтобы дети выходили на занятия малыми группами. В центре есть убежище. Где видели опасность, заложили мешками с песком, а внутри проклеили плёнкой все окна в раздевалках.
Наталья Жигалова

Гладков отметил, что калёное стекло не защищает от осколков, оно влияет только на размер осколков, на которое распадется окно.

Если без плёнки оно всё равно превращается в большое количество повреждающих элементов. При общении с родителями и коллективом не должно быть неправильно поданной информации.
Вячеслав Гладков

Гладков поручил начальнику управления региональной безопасности Белгородской области Евгению Воробьёву встретиться с родителями и персоналом, пройтись по учреждению и посмотреть, есть ли там безопасные места, что с укрытиями, порядок эвакуации и насколько у персонала сформирована компетенция оказания первой помощи.

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