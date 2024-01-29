Безопасно ли детям заниматься в спортивном центре «Сирень» в Белгороде?

Гладков поручил начальнику управления региональной безопасности Белгородской области Евгению Воробьёву встретиться с родителями и персоналом, пройтись по учреждению и посмотреть, есть ли там безопасные места, что с укрытиями, порядок эвакуации и насколько у персонала сформирована компетенция оказания первой помощи.