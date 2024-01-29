Безопасно ли детям заниматься в спортивном центре «Сирень» в Белгороде?

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что при возврате к очным занятиям в учреждениях спорта его интересует спортивный центр «Сирень», где большие витражные оконные конструкции.
Министр спорта Белгородской области Наталья Жигалова сообщила, что в зале «Сирени» фасады выполнены из калёного стекла, которое само по себе защищает от внешнего воздействия.
Я поддерживаю, чтобы дети выходили на занятия малыми группами. В центре есть убежище. Где видели опасность, заложили мешками с песком, а внутри проклеили плёнкой все окна в раздевалках.
Наталья Жигалова
Гладков отметил, что калёное стекло не защищает от осколков, оно влияет только на размер осколков, на которое распадется окно.
Если без плёнки оно всё равно превращается в большое количество повреждающих элементов. При общении с родителями и коллективом не должно быть неправильно поданной информации.
Вячеслав Гладков
Гладков поручил начальнику управления региональной безопасности Белгородской области Евгению Воробьёву встретиться с родителями и персоналом, пройтись по учреждению и посмотреть, есть ли там безопасные места, что с укрытиями, порядок эвакуации и насколько у персонала сформирована компетенция оказания первой помощи.