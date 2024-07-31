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2024
В колонии строгого режима в Белгороде назначили нового начальника, им стал курянин
2 июля, 10:20
В мэрии Белгорода объяснили, как ларёк с шаурмой оказался в центре парка Ленина
20 июня, 13:27
Пострадавший из-за обстрела «Потапыч» в центре Белгорода восстанавливать не будут
19 апреля, 14:28
Безопасно ли детям заниматься в спортивном центре «Сирень» в Белгороде?
29 января, 11:10
2023
Гладков объяснил, почему в «Бригантине „Белогорье“» работают только белгородцы
19 августа 2023, 12:23
Студенты могут стать вожатыми в «Бригантине Белогорья»
Заявки будут рассматривать уже на следующей неделе, сообщил Вячеслав Гладков.
16 февраля 2023, 20:30
2021
В Белгородском отделении Сбербанка вакцинировались 90% сотрудников
1 октября 2021, 14:32

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