Белгородцы предложили чиновникам самим выбрать между очным обучением и дистантом

В Сети один из родителей написал о ситуации. В сообщении сказано, что белгородцы получили очередную анкету по поводу формата обучения детей. У жителей региона интересуются, они поддерживают очное обучение с 22 января или дистант. Также прозвучал вопрос о том, какие меры безопасности необходимо усилить. Однако анкета вызвала у родителей недовольство.