Белгородцы предложили чиновникам самим выбрать между очным обучением и дистантом

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Спор из-за выбора между очным обучением или дистантом в Белгородской области не утихает до сих пор. Некоторые родители просят чиновников самостоятельно принять необходимое решение, ведь они устали от возникающих на этой почве конфликтов.
В Сети один из родителей написал о ситуации. В сообщении сказано, что белгородцы получили очередную анкету по поводу формата обучения детей. У жителей региона интересуются, они поддерживают очное обучение с 22 января или дистант. Также прозвучал вопрос о том, какие меры безопасности необходимо усилить. Однако анкета вызвала у родителей недовольство.
«Уже сил нет никаких в этих опросах. День через день в школьных чатах вот такие опросы. Да ещё с пометкой „Срочно“. Ну сколько можно?» — интересуется автор публикации.
Он объяснил, что на этой почве родители школьников уже ругаются в чатах. По этой причине руководство региона попросили разобраться с вопросом без участия родителей.
«Уже родители, имеющие разностороннее мнение, переругались друг с другом в этих чатах. Уважаемые региональные власти, оставьте в покое вы уже детей и родителей и возьмите на себя обязанность в принятии решений», — продолжает автор.
Он также считает текущую ситуацию «перекидыванием ответственности»:
«Не нужно с себя скидывать ответственность и перекладывать с больной головы на здоровую. Вот бы всё вы так спрашивали у народа».
Добавим, что споры вокруг темы с форматом обучения не утихают уже который день. Определиться с форматом обучения не могут в том числе в Белгороде.