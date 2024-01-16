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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Школа

Белгородцы предложили чиновникам самим выбрать между очным обучением и дистантом

16 января 2024, 12:47
Фото: Midjourney
Школа

В Сети появилась анкета для белгородских родителей о формате обучения

Родители школьников получили опросник по поводу формата обучения детей. При этом некоторые белгородцы просят, чтобы власти сами приняли необходимое решение, поскольку на этой почве возникают постоянные конфликты. Фото анкеты опубликовали в Telegram-канале «Шёпот Шебекино».
Сюжет
Дети

Спор из-за выбора между очным обучением или дистантом в Белгородской области не утихает до сих пор. Некоторые родители просят чиновников самостоятельно принять необходимое решение, ведь они устали от возникающих на этой почве конфликтов.

В Сети один из родителей написал о ситуации. В сообщении сказано, что белгородцы получили очередную анкету по поводу формата обучения детей. У жителей региона интересуются, они поддерживают очное обучение с 22 января или дистант. Также прозвучал вопрос о том, какие меры безопасности необходимо усилить. Однако анкета вызвала у родителей недовольство.

«Уже сил нет никаких в этих опросах. День через день в школьных чатах вот такие опросы. Да ещё с пометкой „Срочно“. Ну сколько можно?» — интересуется автор публикации.

Он объяснил, что на этой почве родители школьников уже ругаются в чатах. По этой причине руководство региона попросили разобраться с вопросом без участия родителей.

«Уже родители, имеющие разностороннее мнение, переругались друг с другом в этих чатах. Уважаемые региональные власти, оставьте в покое вы уже детей и родителей и возьмите на себя обязанность в принятии решений», — продолжает автор.

Он также считает текущую ситуацию «перекидыванием ответственности»:

«Не нужно с себя скидывать ответственность и перекладывать с больной головы на здоровую. Вот бы всё вы так спрашивали у народа».

Добавим, что споры вокруг темы с форматом обучения не утихают уже который день. Определиться с форматом обучения не могут в том числе в Белгороде.

Анкета для родителейАнкета для родителей
Анкета для родителей
Фото: Telegram-канал «Шёпот Шебекино»
Как быть с обучением детей в Белгороде? Тема дня
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#Общество#Белгородская область#Дети#Образование#Родители#Школы#Белгород#Наталья Корявых
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