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Published Сегодня, 07:16

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Школа

Отмена дистанта: спортшколы и школы искусств в Белгороде вернутся к очным занятиям

24 января 2024, 07:16
Фото: Midjourney
Школа

Учреждения допобразования в Белгороде заработают в очном формате

В некоторых учреждениях дополнительного образования с 29 января начнёт работать очный формат обучения. Для этого родители и преподаватели должны будут подписать согласие. Работать учреждения культуры и спорта будут в Белгороде и муниципалитетах, находящихся дальше 20-километровой зоны от границы.
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Дети

Со следующего понедельника, 29 января, в очном формате могут заработать учреждения дополнительного образования (культуры и спорта), которые находятся дальше 20 километров от госграницы. В эту зону входит в том числе Белгород, отметил губернатор области Вячеслав Гладков.

Однако к очной работе спортшколы и школы искусств вернутся только в том случае, если на это согласны родители учеников. Они должны будут подписать согласие. С преподавателей, наставников и тренеров, которые будут обучать детей, также соберут согласия.

Конечно же, меры предосторожности, обеспечения безопасности будут увеличены. Директора учреждений сейчас вместе с Министерством образования занимаются всеми этими вопросами.
Вячеслав Гладков

Отметим, что ранее родители неоднократно просили в социальных сетях возобновить работу кружков, секций и тренировок в очном формате. Ранее дистант в учреждениях допобразования вводили до 19 января.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Допобразование#Александра Склярова#Очное обучение
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