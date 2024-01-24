Отмена дистанта: спортшколы и школы искусств в Белгороде вернутся к очным занятиям

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Со следующего понедельника, 29 января, в очном формате могут заработать учреждения дополнительного образования (культуры и спорта), которые находятся дальше 20 километров от госграницы. В эту зону входит в том числе Белгород, отметил губернатор области Вячеслав Гладков.
Однако к очной работе спортшколы и школы искусств вернутся только в том случае, если на это согласны родители учеников. Они должны будут подписать согласие. С преподавателей, наставников и тренеров, которые будут обучать детей, также соберут согласия.
Конечно же, меры предосторожности, обеспечения безопасности будут увеличены. Директора учреждений сейчас вместе с Министерством образования занимаются всеми этими вопросами.
Вячеслав Гладков
Отметим, что ранее родители неоднократно просили в социальных сетях возобновить работу кружков, секций и тренировок в очном формате. Ранее дистант в учреждениях допобразования вводили до 19 января.