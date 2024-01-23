Принуждать идти в школу — ошибка. Милёхин — об очных мероприятиях

Белгородский министр прокомментировал посещение мероприятий в школе при дистанте

В ходе брифинга с региональным министром образования Андреем Милёхиным стало известно, что в некоторых школах детей приглашают на очные мероприятия, несмотря на удалённое обучение. Чиновник ответил, нужно ли приходить.