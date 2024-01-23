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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Белгородский министр прокомментировал посещение мероприятий в школе при дистанте

Принуждать идти в школу — ошибка. Милёхин — об очных мероприятиях

23 января 2024, 11:41
Фото: 1MI

Белгородский министр прокомментировал посещение мероприятий в школе при дистанте

В ходе брифинга с региональным министром образования Андреем Милёхиным стало известно, что в некоторых школах детей приглашают на очные мероприятия, несмотря на удалённое обучение. Чиновник ответил, нужно ли приходить.
Сюжет
Школы

Белгородские родители рассказали, что во время дистанционного образования детей зовут в школы на мероприятия. Чиновник отметил, что это ошибка.

Все меры, которые сейчас принимаются, их цель одна — безопасность. Если кому-то грозят какими-то последствиями, заставляют что-то делать — обращайтесь. Вместе посоветуемся. Мне кажется, что это ошибка. Если объявляют дистант, принуждать идти в школу — это ошибка. Мы её поправим.
Андрей Милёхин

Напомним, из-за сложной оперативной обстановки большинство школьников Белгородской области с 22 января перевели на дистанционное обучение. Также из дома получают знания учащиеся колледжей. Что касается студентов, они могут выбрать дистанционный формат обучения самостоятельно.

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#Белгородская область#Родители#Школы#Мероприятия#Белгород#Кристина Семенчук#Андрей Милёхин#Дистанционное обучение
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