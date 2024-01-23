Принуждать идти в школу — ошибка. Милёхин — об очных мероприятиях

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Белгородские родители рассказали, что во время дистанционного образования детей зовут в школы на мероприятия. Чиновник отметил, что это ошибка.
Все меры, которые сейчас принимаются, их цель одна — безопасность. Если кому-то грозят какими-то последствиями, заставляют что-то делать — обращайтесь. Вместе посоветуемся. Мне кажется, что это ошибка. Если объявляют дистант, принуждать идти в школу — это ошибка. Мы её поправим.
Андрей Милёхин
Напомним, из-за сложной оперативной обстановки большинство школьников Белгородской области с 22 января перевели на дистанционное обучение. Также из дома получают знания учащиеся колледжей. Что касается студентов, они могут выбрать дистанционный формат обучения самостоятельно.