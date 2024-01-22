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Published Сегодня, 15:30

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Updated Сегодня, 15:30

В частных школах проведут проверки, а история с бандой из Белгорода продолжается

В частных школах проведут проверки, а история с бандой из Белгорода продолжается

22 января 2024, 15:30
Фото: Midjourney
В Белгороде запланировали проверки частных школ и детсадов, участников скандальной банды оказалось больше, а ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области.

Проверка частных школ и жёсткий ответ Гладкова

В Белгороде решили устроить проверку безопасности частных школ и детских садов. Ситуация в приграничье остаётся сложной, в школах Белгорода и районов вблизи границы детей будут учить дистанционно.

Однако у белгородцев возникают вопросы, почему в государственных школах формат обучения дистанционный, а частные школы, спортклубы и детсады работают в очном режиме. Теперь на вопросы жителей должны ответить представители минобра и прокуратуры после необходимых проверок.

Как объяснил губернатор Вячеслав Гладков, у него нет информации о том, соблюдают ли требования оперштаба частные образовательные учреждения. Это предстоит выяснить и решить вопрос о формате работы таких организаций с «каждым родителем». Глава региона добавил, что власти выполняют требования антитеррористической безопасности, но директор учреждения «при всём желании закрыть небо руками не в состоянии».

Вместе с тем некоторые белгородцы до сих пор остаются недовольны ситуацией с дистантом. Горожанка отметила, что платные секции работают, а государственные школы нет. В этом женщина заподозрила «сговор». Однако Гладков жёстко ответил на претензию белгородки, предложив ей проехаться вместе с ним по разрушенным соцобъектам или по больницам, где лежат раненые дети. Именно так глава региона объяснил жительнице выбор дистанционки.

«Директор небо руками не закроет»: в Белгороде проверят частные школы и детсады
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Скандальная банда оказалась больше

Стало известно, что количество участников скандальной банды из Белгорода, которая нападала на прохожих, оказалось больше шести. Число членов группировки выросло до восьми. В отношении всех членов преступной группы возбудили уголовные дела, сообщил первый замминистра образования региона Андрей Мухартов.

По словам чиновника, молодые люди совершали дерзкие преступления, не обращая внимания на случайных свидетелей и камеры видеонаблюдения. Следствие в итоге нашло восьмерых участников банды. В числе подозреваемых и обвиняемых — четверо подростков.

Также Мухартов заявил, что подтверждается тот факт, что преступления парни совершали не только из хулиганских побуждений, но и на почве ненависти по национальному признаку. Замминистра добавил, что к уголовной ответственности пока привлекаются восемь лиц. Причастность ещё двоих несовершеннолетних пока необходимо установить.

После истории с бандой в регионы намерены завести социальные карты рисков на учеников. Предлагается анализировать семьи учащихся, образование, занятость, идеологию, криминализацию и ряд других аспектов.

Количество участников банды в Белгороде увеличилось до восьми человек
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ВСУ продолжают бить по приграничью

22 января атаки украинских войск на Белгородскую область продолжились. Сегодня дрон-камикадзе ударил по Репяховке в Краснояружском районе. Пострадал мирный житель, его отвезли в больницу. При атаке дрона и последующем взрыве задело фасад жилого дома и легковушку.

Ещё два частных домовладения получили повреждения в результате обстрела села Дроновка в Грайворонском округе. В домовладениях посечены кровля, фасад и заборы.

Ещё шесть сёл в Шебекинском горокруге временно остались без света из-за обстрела ВСУ. Атаке противника подверглось село Красное. Пострадала линия электропередачи.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации». Решение направлено на «сохранение национальной идентичности украинцев в РФ», которой якобы угрожает опасность. К указанным территориям в том числе относится Белгородская область. Одним из первых указ Зеленского прокомментировал Дмитрий Медведев.

Дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область: пострадал мужчина
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