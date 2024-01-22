В частных школах проведут проверки, а история с бандой из Белгорода продолжается

Вместе с тем некоторые белгородцы до сих пор остаются недовольны ситуацией с дистантом. Горожанка отметила, что платные секции работают, а государственные школы нет. В этом женщина заподозрила «сговор». Однако Гладков жёстко ответил на претензию белгородки, предложив ей проехаться вместе с ним по разрушенным соцобъектам или по больницам, где лежат раненые дети. Именно так глава региона объяснил жительнице выбор дистанционки.