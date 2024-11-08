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Указ

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2024
Владимир Якушев вошёл в наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества»
Президент подписал указ, он уже вступил в законную силу.
8 ноября, 06:12
Сколько человек планируется призвать на службу осенью?
30 сентября, 09:55
Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2,4 миллиона человек
16 сентября, 11:51
Белгородскую область признали «утраченной»? В Сети распространился липовый указ
13 марта, 07:44
Белгородская область больше не входит в состав Западного военного округа
В России воссоздали Ленинградский и Московский военные округа. Документ президент подписал 26 февраля. Новые регионы вошли в состав Южного военного округа. Указ появился на сайте правовых актов.
26 февраля, 14:10
Путин подписал указ о статусе многодетных семей: какие льготы получат белгородцы
23 января, 13:32
Итоги дня. В частных школах проведут проверки, а история с бандой из Белгорода продолжается
22 января, 15:30
Медведев высмеял новый указ Зеленского, касающийся Белгородской области
22 января, 13:19
Зеленский решил «сохранить идентичность украинцев» в Белгородской области
22 января, 11:55
2023
Выплаты от государства получат дети, пострадавшие от агрессии Украины
21 декабря 2023, 10:28
Владимир Путин назначил судей в Белгородской области
Назначения коснулись четырёх человек. Соответствующий указ вышел на официальном сайте правовых актов.
28 сентября 2023, 13:15
Указом Путина белгородского добровольца наградили медалью «За отвагу»
Госнаграду получил Валерий Павлов из Корочанского района. В зону боевых действий он отправился в качестве добровольца, сообщили в пресс-службе Корочанского района.
8 июля 2023, 07:52
Депутат Госдумы Картаполов: Участников военных сборов не отправят в зону спецоперации
Резервистов, призванных на военные сборы, не будут отправлять участвовать в СВО. Призывники пройдут сборы и вернутся домой. Подробности сообщают «Народные новости».
16 мая 2023, 11:59
Военные сборы в 2023 году: кого могут призвать
Накануне президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы запасников. Эксперт пояснил «Народным новостям», на кого распространяется документ.
11 мая 2023, 15:00
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Такой документ публикуется ежегодно, пишут «Новые известия».
10 мая 2023, 15:01
2022
Путин поручил создать ресурс для актуализации документов воинского учёта
26 ноября 2022, 07:44
Вячеслав Гладков прокомментировал указ Путина о расширении полномочий губернатора
21 ноября 2022, 12:29
В Белгородской области указом президента не вводили чрезвычайное положение
1 мая 2022, 15:48
США вывели активы Алишера Усманова из-под блокирующих санкций
Минфин США исключил компании, принадлежащие российскому предпринимателю Алишеру Усманову, из-под санкций, сообщает«Oskol.City» со ссылкой на Forbes.
5 марта 2022, 07:27
2021
Путин утвердил Кремнёву представителем в белгородской коллегии судей
10 ноября 2021, 11:49

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