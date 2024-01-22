Зеленский решил «сохранить идентичность украинцев» в Белгородской области

В документе предлагается проработать вопрос о неких «преступлениях», якобы совершённых против украинцев на указанных территориях, «о принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях». Также в указе отражено, что необходимо подготовить мероприятия, направленные на «развенчивание российских мифов об Украине».