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Политика

Зеленский решил «сохранить идентичность украинцев» в Белгородской области

22 января 2024, 11:55
Фото: Midjourney
Политика

Зеленский подписал указ о территориях РФ, «исторически населённых украинцами»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об «исторически населённых украинцами территориях РФ». К таким отнесли в том числе Белгородскую область. Свой указ политик назвал «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего», пишет ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, «направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в РФ». Идентичности последних якобы угрожает опасность.

Как пояснил политик в своём видеообращении, он подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Решение Зеленский назвал «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего».

Украинскому кабмину поручено разработать и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны план действий по сохранению идентичности украинцев на исторически населённых ими землях. Речь идёт о территориях в пределах современных Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областей.

В документе предлагается проработать вопрос о неких «преступлениях», якобы совершённых против украинцев на указанных территориях, «о принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях». Также в указе отражено, что необходимо подготовить мероприятия, направленные на «развенчивание российских мифов об Украине».

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