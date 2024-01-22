Зеленский решил «сохранить идентичность украинцев» в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, «направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в РФ». Идентичности последних якобы угрожает опасность.
Как пояснил политик в своём видеообращении, он подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Решение Зеленский назвал «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего».
Украинскому кабмину поручено разработать и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны план действий по сохранению идентичности украинцев на исторически населённых ими землях. Речь идёт о территориях в пределах современных Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областей.
В документе предлагается проработать вопрос о неких «преступлениях», якобы совершённых против украинцев на указанных территориях, «о принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях». Также в указе отражено, что необходимо подготовить мероприятия, направленные на «развенчивание российских мифов об Украине».