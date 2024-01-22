Медведев высмеял новый указ Зеленского, касающийся Белгородской области

Медведев прокомментировал указ Зеленского о территориях РФ

Сегодня, 22 января, стало известно о подписанном Владимиром Зеленским указе о территориях России, «исторически населённых украинцами». Это позабавило зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, о чём он написал на своей странице в соцсети.