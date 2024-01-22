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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Дмитрий Медведев

Медведев высмеял новый указ Зеленского, касающийся Белгородской области

22 января 2024, 13:19
Фото: страница Дмитрия Медведева в ВК
Дмитрий Медведев

Медведев прокомментировал указ Зеленского о территориях РФ

Сегодня, 22 января, стало известно о подписанном Владимиром Зеленским указе о территориях России, «исторически населённых украинцами». Это позабавило зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, о чём он написал на своей странице в соцсети.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своём Telegram-канале подписание украинским президентом Владимиром Зеленским указа о территориальных претензиях к России на земли, «исторически заселённые украинцами».

Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, «исторически заселённые украинцами». Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России. А главному «украинцу» пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит…
Дмитрий Медведев

Речь в указе идёт о территориях в пределах Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областей.

Напомним, что в январе 2024 года Медведев также комментировал атаку ВСУ на центр Белгорода. Ранее МИД Франции не стал осуждать ракетные удары ВСУ по центру российского города, поэтому Медведев назвал представителей зарубежного внешнеполитического ведомства «уродами».

После этого зампред Совбеза РФ вспомнил приграничный город, когда британский премьер Риши Сунак приехал в Киев для подписания «исторического соглашения в сфере безопасности».

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#Белгородская область#Политика#Дмитрий медведев#Новости Белгорода#Указ#Белгород#Владимир зеленский#Александра Склярова
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