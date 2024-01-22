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Школа

Какие школы и детсады построят и отремонтируют в 2024 году в Белгородской области?

22 января 2024, 06:54
Фото: 1MI
Школа

В Белгородской области построят и отремонтируют 55 объектов сферы образования

Всего на 2024 год запланировали построить и капитально отремонтировать 55 школ и детсадов. 37 объектов планируют ввести уже в текущем году. В список работ включено возведение четырёх школ в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор.

В 2024 году в Белгородской области планируется построить и отремонтировать 55 объектов образования: 37 из них введут уже в этом году, а остальные станут переходящими. Из утверждённого на этот год количества семь будут построены, остальные планируется капитально отремонтировать.

Вячеслав Гладков рассказал, какие объекты планируется построить в этом году. В их число вошли:

  • Средняя общеобразовательная школа № 4 в Строителе Яковлевского городского округа;
  • Школа на 750 мест в микрорайоне Стрелецкое-23 Белгородского района;
  • Средняя общеобразовательная школа на 600 мест в микрорайоне ИЖС Юго-Западный-1 Белгорода;
  • Школа на 1000 мест в микрорайоне Наследие Дубовского сельского поселения Белгородского района;
  • Общеобразовательная школа на 1500 мест в микрорайоне Центральный в посёлке Северный Белгородского района;
  • Пристройка спортивного комплекса и столовой ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»;
  • Реконструкция ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат» г. Алексеевка с пристройкой спального корпуса с банно-прачечными помещениями на 110 мест.

Также стало известно о тех объектах образования, которые в этом году капитально отремонтируют:

  • МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 „Ивушка“ в Губкине;
  • МБДОУ „Детский сад № 3“ комбинированного вида в Новом Осколе;
  • МДОУ „Детский сад № 4“ общеразвивающего вида в Ракитянском районе;
  • МДОУ „Детский сад № 5“ общеразвивающего вида в селе Центральное Ракитянского района;
  • Бассейн МБДОУ „ЦРР-Золотой ключик“ в Строителе;
  • ГБОУ „Алексеевская общеобразовательная школа-интернат“ в Алексеевке с пристройкой спального корпуса с банно-прачечными помещениями на 110 мест;
  • ОГАОУ „Губкинская СОШ с УИОП“ в Губкине (2 этап);
  • ОГБОУ „Валуйская СОШ № 4“ (2 этап);
  • ОГБОУ „Мелиховская СОШ“ (2 этап);
  • ОГБОУ „Краснояружская СОШ“ (2 этап);
  • ОГБОУ „СОШ № 3 с УИОП г. Строитель“ (2 этап);
  • ГБОУ „Шебекинская гимназия-интернат“ в Шебекино (2 этап);
  • Здание начальной школы МБОУ СОШ № 35 в Белгороде (2 этап);
  • МБОУ СОШ № 45 в Белгороде, в том числе здание бассейна;
  • МБОУ СОШ № 11 в Белгороде (2 этап);
  • МБОУ СОШ № 37 в Белгороде (2 этап);
  • МБОУ „Средняя общеобразовательная школа № 4“ в Алексеевке;
  • МОУ „СОШ № 1“ в Валуйках (второе здание);
  • МОУ „Тимоновская СОШ“ Валуйского городского округа;
  • МОУ „Ровновская основная общеобразовательная школа“ села Ровны Вейделевского района;
  • Спортивный зал МБОУ „Волоконовская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза генерал-майора И. С. Лазаренко“ Волоконовского района;
  • МБОУ „Сухосолотинская ООШ“;
  • МОУ „Репяховская ООШ“ Краснояружского района (2 этап);
  • МБОУ „Львовская средняя общеобразовательная школа“ Новооскольского городского округа;
  • МБОУ „Ольховатская ООШ“;
  • Спортивный зал МБОУ „Беломестненская СОШ“ в Новооскольском городском округе;
  • МБОУ „Крапивенская ООШ“ Шебекинского городского округа (2 этап);
  • Капитальный ремонт здания учебного корпуса ОГАПОУ „Белгородский строительный колледж“ в Белгороде.
  • Пищеблок и медблок в МУ „Оздоровительный лагерь им. Гайдара“ Ракитянского района;
  • Пищеблок в МБУ „Детский спортивно-оздоровительный лагерь „Прометей“ в Строителе.
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