Какие школы и детсады построят и отремонтируют в 2024 году в Белгородской области?

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:57
В 2024 году в Белгородской области планируется построить и отремонтировать 55 объектов образования: 37 из них введут уже в этом году, а остальные станут переходящими. Из утверждённого на этот год количества семь будут построены, остальные планируется капитально отремонтировать.
Вячеслав Гладков рассказал, какие объекты планируется построить в этом году. В их число вошли:
Также стало известно о тех объектах образования, которые в этом году капитально отремонтируют: