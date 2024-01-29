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Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Из-за болезней прививка для выезжающих белгородских детей станет обязательной

Белгородских детей без прививки могут не пустить на отдых в другие регионы

29 января 2024, 07:45
Фото: 1MI

Из-за болезней прививка для выезжающих белгородских детей станет обязательной

На сегодняшний день в больницах в других регионах находятся 127 детей из Белгородской области. Региональный министр образования Андрей Милёхин озвучил причины.
Сюжет
Дети

По данным чиновника, на 29 января 127 белгородских ребят, которые отправились на отдых, по всем регионам госпитализированы в областные больницы. Значительная часть детей не привита против гриппа, преимущество из-за отказов родителей.

Понимаем, что на будущее, скорее всего, при продолжении организации отдыха наличие прививки у ребёнка от гриппа будет являться входным условием для участия в поездке.
Андрей Милёхин

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что большое количество заявок на отдых детей было от жителей Белгородского района. Руководитель муниципалитета Анна Куташова отметила, что сейчас формируется группа из 200 детей для поездки в Псков.

Мы отрабатываем индивидуально со всеми. Работаем с каждой семьёй, но у родителей есть условия: кому-то далеко, у кого-то маленькие дети.
Анна Куташова
На отдыхе в других регионах останутся свыше 300 белгородских детей
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