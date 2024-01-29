Белгородских детей без прививки могут не пустить на отдых в другие регионы

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
По данным чиновника, на 29 января 127 белгородских ребят, которые отправились на отдых, по всем регионам госпитализированы в областные больницы. Значительная часть детей не привита против гриппа, преимущество из-за отказов родителей.
Понимаем, что на будущее, скорее всего, при продолжении организации отдыха наличие прививки у ребёнка от гриппа будет являться входным условием для участия в поездке.
Андрей Милёхин
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что большое количество заявок на отдых детей было от жителей Белгородского района. Руководитель муниципалитета Анна Куташова отметила, что сейчас формируется группа из 200 детей для поездки в Псков.
Мы отрабатываем индивидуально со всеми. Работаем с каждой семьёй, но у родителей есть условия: кому-то далеко, у кого-то маленькие дети.
Анна Куташова