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Published Сегодня, 06:52

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Updated Сегодня, 06:54

Белгородец вынес из магазина банку с пожертвованиями для больных раком детей

Белгородец вынес из магазина банку с пожертвованиями для больных раком детей

28 января 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney
О происшествии Бел.Ру сообщили подписчики. Банку с пожертвованиями вынесли из магазина «Игрушки» в ТЦ «Новый Виогем».
Сюжет
Кража

Мужчина зашёл в магазин и вынес оттуда банку в 10 часов утра 27 января. Очевидцы утверждают, что была украдена большая сумма денег для больных раком детей. Представители магазина уже обратились в полицию.

Ели кто-то знает или видел данного человека, то сообщите. В коробке находилась большая сумма денег для больных деток.

Если вам что-то известно о случившемся, то можете также обратиться в Бел.Ру — мы передадим информацию. Написать можно на почту [email protected] или в бот обратной связи Telegram @Belruforyou_bot.

Каких-либо официальных комментариев по данному поводу на данный момент не поступало. Редакция продолжит следить за ходом дела.

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