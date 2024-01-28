Белгородец вынес из магазина банку с пожертвованиями для больных раком детей

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Мужчина зашёл в магазин и вынес оттуда банку в 10 часов утра 27 января. Очевидцы утверждают, что была украдена большая сумма денег для больных раком детей. Представители магазина уже обратились в полицию.
Ели кто-то знает или видел данного человека, то сообщите. В коробке находилась большая сумма денег для больных деток.
Если вам что-то известно о случившемся, то можете также обратиться в Бел.Ру — мы передадим информацию. Написать можно на почту [email protected] или в бот обратной связи Telegram @Belruforyou_bot.
Каких-либо официальных комментариев по данному поводу на данный момент не поступало. Редакция продолжит следить за ходом дела.