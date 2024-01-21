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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Из магазина в Белгороде украли десять упаковок конфет на 5,5 тыс. рублей

Захотелось сладкого: белгородец украл из магазина десять упаковок конфет

21 января 2024, 11:07
Фото: 1MI

Из магазина в Белгороде украли десять упаковок конфет на 5,5 тыс. рублей

В одном из магазинов Белгорода сотрудники при инвентаризации заметили недостачу товара на сумму порядка 5500 рублей и обратились в полицию. Оказалось, что 33-летний местный житель решил украсть десять упаковок конфет, а затем их продать, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

По известным данным, 33-летний житель Белгорода прогуливался по одному из сетевых продуктовых магазинов под видом покупателя. В это время он подошёл к стеллажу со сладостями и похитил большую упаковку, в которой находилось десять коробок шоколадных конфет. После этого мужчина незаметно покинул магазин, а позже продал украденные сладости.

В УМВД России по Белгородской области обратились представители магазина. Они сообщили, что в ходе инвентаризации выявили недостачу товара на сумму около 5500 рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый мужчина. В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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#Белгородская область#Кража#Конфеты#Белгород#Александра Склярова
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