Захотелось сладкого: белгородец украл из магазина десять упаковок конфет

По известным данным, 33-летний житель Белгорода прогуливался по одному из сетевых продуктовых магазинов под видом покупателя. В это время он подошёл к стеллажу со сладостями и похитил большую упаковку, в которой находилось десять коробок шоколадных конфет. После этого мужчина незаметно покинул магазин, а позже продал украденные сладости.