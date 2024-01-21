Захотелось сладкого: белгородец украл из магазина десять упаковок конфет

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
По известным данным, 33-летний житель Белгорода прогуливался по одному из сетевых продуктовых магазинов под видом покупателя. В это время он подошёл к стеллажу со сладостями и похитил большую упаковку, в которой находилось десять коробок шоколадных конфет. После этого мужчина незаметно покинул магазин, а позже продал украденные сладости.
В УМВД России по Белгородской области обратились представители магазина. Они сообщили, что в ходе инвентаризации выявили недостачу товара на сумму около 5500 рублей.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый мужчина. В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.