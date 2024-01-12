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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Мёд

Белгородский Винни-Пух: в Старом Осколе юноша украл 40 литров мёда

12 января 2024, 14:18
Фото: Midjourney
Мёд

Подросток украл у жителя Старого Оскола 40 литров мёда

17-летний ранее судимый юноша заметил, что на чужой территории никого нет. Тогда он проник во двор через дыру в заборе, украл из хозпостройки 40 литров мёда и продал продукт. Потерпевшему нанесли ущерб в размере более 19 тыс. рублей, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

17-летний житель одного из сёл Старооскольского округа заметил, что из чужого дома уехал хозяин. Воспользовавшись этим, белгородец проник через проём в заборе во двор, зашёл в хозяйственную постройку, дверь которой не была заперта, и украл пластиковые ёмкости с мёдом общим объёмом 40 литров.

Похищенное юноша не стал оставлять у себя, а решил продать. Общая сумма ущерба потерпевшему составила более 19 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище»). Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в конце декабря другой 17-летний житель Старооскольского округа украл у соседа двух кроликов. Ранее судимый белгородец планировал разводить животных и продавать, но его поймали сотрудники правоохранительных органов.

Стартап не удался: белгородец украл у соседа кроликов, но заработать не получилось
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