Белгородский Винни-Пух: в Старом Осколе юноша украл 40 литров мёда

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
17-летний житель одного из сёл Старооскольского округа заметил, что из чужого дома уехал хозяин. Воспользовавшись этим, белгородец проник через проём в заборе во двор, зашёл в хозяйственную постройку, дверь которой не была заперта, и украл пластиковые ёмкости с мёдом общим объёмом 40 литров.
Похищенное юноша не стал оставлять у себя, а решил продать. Общая сумма ущерба потерпевшему составила более 19 тыс. рублей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище»). Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что в конце декабря другой 17-летний житель Старооскольского округа украл у соседа двух кроликов. Ранее судимый белгородец планировал разводить животных и продавать, но его поймали сотрудники правоохранительных органов.