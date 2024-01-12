Белгородский Винни-Пух: в Старом Осколе юноша украл 40 литров мёда

17-летний житель одного из сёл Старооскольского округа заметил, что из чужого дома уехал хозяин. Воспользовавшись этим, белгородец проник через проём в заборе во двор, зашёл в хозяйственную постройку, дверь которой не была заперта, и украл пластиковые ёмкости с мёдом общим объёмом 40 литров.