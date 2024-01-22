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Пенсионерка

«Частный детектив» украла у пенсионерки деньги и соврала об уходе её сына в монастырь

22 января 2024, 15:46
Фото: Midjourney
Пенсионерка

Представившаяся частным детективом белгородка украла деньги у пенсионерки

Всего 44-летняя женщина украла у 72-летней жительницы Белгорода около 14 тыс. рублей. Пенсионерка хотела найти своего сына, с которым оборвалась связь несколько лет назад. Подробности сообщили в региональном УМВД.

72-летняя жительница Белгорода несколько лет назад утратила связь со своим сыном, поэтому спустя время решила разыскать его. Через объявления в интернете женщина нашла услуги частного детектива и обратилась к нему за помощью.

Ранее судимая 44-летняя женщина, которая выдавала себя за детектива, взяла задаток и сообщила, что местонахождение мужчины якобы удалось установить. Однако для проверки необходимо поехать в Москву, на что нужны дополнительные деньги. Взволнованная пенсионерка передала аферистке требуемую сумму и лекарства для сына, у которого есть хроническое заболевание.

Спустя время мошенница вновь связалась с белгородкой и рассказала, что якобы её сын ушёл в монастырь. Она потребовала у жительницы Белгорода дополнительную сумму за выполнение услуги.

Сотрудники правоохранительных органов, к которым обратилась обманутая пенсионерка, выяснили, что аферистка не предпринимала попыток к поиску сына, а переданные женщиной лекарства выбросила. Всего женщина украла у белгородки 14 тыс. рублей.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

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#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Услуги#Новости Белгорода#Монастырь#Белгород#Александра Склярова#Частный детектив
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