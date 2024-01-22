«Частный детектив» украла у пенсионерки деньги и соврала об уходе её сына в монастырь

Ранее судимая 44-летняя женщина, которая выдавала себя за детектива, взяла задаток и сообщила, что местонахождение мужчины якобы удалось установить. Однако для проверки необходимо поехать в Москву, на что нужны дополнительные деньги. Взволнованная пенсионерка передала аферистке требуемую сумму и лекарства для сына, у которого есть хроническое заболевание.