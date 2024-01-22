«Частный детектив» украла у пенсионерки деньги и соврала об уходе её сына в монастырь

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
72-летняя жительница Белгорода несколько лет назад утратила связь со своим сыном, поэтому спустя время решила разыскать его. Через объявления в интернете женщина нашла услуги частного детектива и обратилась к нему за помощью.
Ранее судимая 44-летняя женщина, которая выдавала себя за детектива, взяла задаток и сообщила, что местонахождение мужчины якобы удалось установить. Однако для проверки необходимо поехать в Москву, на что нужны дополнительные деньги. Взволнованная пенсионерка передала аферистке требуемую сумму и лекарства для сына, у которого есть хроническое заболевание.
Спустя время мошенница вновь связалась с белгородкой и рассказала, что якобы её сын ушёл в монастырь. Она потребовала у жительницы Белгорода дополнительную сумму за выполнение услуги.
Сотрудники правоохранительных органов, к которым обратилась обманутая пенсионерка, выяснили, что аферистка не предпринимала попыток к поиску сына, а переданные женщиной лекарства выбросила. Всего женщина украла у белгородки 14 тыс. рублей.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.