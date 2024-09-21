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Происшествие

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Сентябрь
В Белгородском районе водитель трактора попал в больницу после атаки дрона ВСУ
21 сентября, 10:36
Что произошло с корреспондентом ГТРК «Белгород» Александром Коробовым?
16 сентября, 15:02
Август
Белгородка рассказала о гибели матери и сестры в ДТП с военным грузовиком
19 августа, 07:43
Июль
Полиция отреагировала на видео со стрельбой на площади в Белгородской области
31 июля, 07:04
Очередная трагедия: в Белгородской области утонул мужчина
О трагедии сообщили в региональном управлении МЧС. Мужчине было 38 лет.
18 июля, 17:01
«Человек в рубашке родился». Парень выжил после попадания снаряда в дом в Грайвороне
16 июля, 14:59
На пляж «Лазурный» под Белгородом упал беспилотник
Видео опубликовали в Telegram-канале Mash. Ранее в белгородском аквапарке журналистам Бел.Ру рассказали, почему на пляже нет бетонных укрытий.
12 июля, 10:40
Следком заинтересовался историей о гибели подростка в Старом Осколе
9 июля стало известно о трагическом происшествии в Белгородской области. В реке Оскол утонул 14-летний подросток. С начала лета это уже седьмой случай гибели на водоёмах в Белгородской области. Подробности сообщили в СУ СК России по Белгородской области.
10 июля, 07:32
Сгорела машина и пострадали дома: ВСУ вновь атаковали белгородский муниципалитет
О произошедшем сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Предварительно, никто не пострадал. Но есть повреждения.
9 июля, 17:28
В МЧС рассказали подробности о трагедии с ребёнком в Старом Осколе
9 июля, 15:00
В Белгородской области ребёнок утонул, купаясь на необорудованном пляже
9 июля, 14:17
Один мирный житель погиб, ещё двое ранены: последствия ночной атаки ВСУ на Белгород
8 июля, 22:15
Свинья попала в ДТП на «копейке» в Белгородской области: видео
8 июля, 09:03
В Белгородской области вспыхнуло пшеничное поле
Вчера, 4 июля, в Ракитянском районе случился пожар на пшеничном поле. Подробности сообщили в МЧС России по Белгородской области.
5 июля, 08:22
Июнь
В Белгороде у скульптуры «Солнечные часы» оцепили территорию
8 июня, 16:30
В белгородском приграничье БПЛА ВСУ атаковали машину с водителем
4 июня, 15:43
Май
Дебош в лагере, топ влиятельных и новый обстрел: итоги недели в Белгородской области
31 мая, 17:00
Апрель
Белгородец умер после задержания полицией? Следком проводит проверку
11 апреля, 14:57
Белгородский волонтёр покончил жизнь самоубийством в СИЗО
9 апреля, 13:13
Напали на губернатора Мурманской области: что известно сейчас?
5 апреля, 06:04

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