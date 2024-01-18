Дрель, пила, наручные часы: что злоумышленники украли у белгородцев из приграничья?

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать владельцев похищенного в белгородском приграничье имущества. Ранее полицейские задержали группу, которая совершила серию краж на территории села Журавлёвка. В её состав входили трое белгородцев и один житель страны ближнего зарубежья.
По местам жительства задержанных и в специально арендованном для хранения краденных вещей гараже найдены и изъяты более 130 похищенных предметов. В их число входила бытовая и цифровая техника, а также электроинструменты и другое. Некоторые белгородцы уже опознали своё имущество.
В отношении членов преступной группы возбудили уголовное дело. В настоящий момент оно находится в производстве.
Жителей, узнавших своё имущество, просят обратиться в отделение полиции Белгорода.
Напомним, что злоумышленники вывозили имущество из Журавлёвки с августа по октябрь 2023 года. Два сообщника оказались причастны к краже инструментов с участка ИЖС в посёлке Разумное Белгородского района.