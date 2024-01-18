Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Вор

Дрель, пила, наручные часы: что злоумышленники украли у белгородцев из приграничья?

18 января 2024, 14:31
Фото: 1MI
Вор

Полиция ищет хозяев украденных в белгородском приграничье вещей

Ранее стало известно о задержании преступной группы, которая на протяжении трёх месяцев вывозила из домов, расположенных в белгородском приграничье, чужое имущество. Правоохранители изъяли украденные ими вещи и теперь разыскивают хозяев. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать владельцев похищенного в белгородском приграничье имущества. Ранее полицейские задержали группу, которая совершила серию краж на территории села Журавлёвка. В её состав входили трое белгородцев и один житель страны ближнего зарубежья.

По местам жительства задержанных и в специально арендованном для хранения краденных вещей гараже найдены и изъяты более 130 похищенных предметов. В их число входила бытовая и цифровая техника, а также электроинструменты и другое. Некоторые белгородцы уже опознали своё имущество.

В отношении членов преступной группы возбудили уголовное дело. В настоящий момент оно находится в производстве.

Жителей, узнавших своё имущество, просят обратиться в отделение полиции Белгорода.

Напомним, что злоумышленники вывозили имущество из Журавлёвки с августа по октябрь 2023 года. Два сообщника оказались причастны к краже инструментов с участка ИЖС в посёлке Разумное Белгородского района.

Украденное у жителей белгородского приграничья имуществоУкраденное у жителей белгородского приграничья имущество
Украденное у жителей белгородского приграничья имуществоУкраденное у жителей белгородского приграничья имущество
Украденное у жителей белгородского приграничья имуществоУкраденное у жителей белгородского приграничья имущество
Украденное у жителей белгородского приграничья имуществоУкраденное у жителей белгородского приграничья имущество
Украденное у жителей белгородского приграничья имуществоУкраденное у жителей белгородского приграничья имущество
Украденное у жителей белгородского приграничья имуществоУкраденное у жителей белгородского приграничья имущество
Украденное у жителей белгородского приграничья имуществоУкраденное у жителей белгородского приграничья имущество
Украденное у жителей белгородского приграничья имуществоУкраденное у жителей белгородского приграничья имущество
Украденное у жителей белгородского приграничья имуществоУкраденное у жителей белгородского приграничья имущество
Украденное у жителей белгородского приграничья имуществоУкраденное у жителей белгородского приграничья имущество
Украденное у жителей белгородского приграничья имуществоУкраденное у жителей белгородского приграничья имущество
Украденное у жителей белгородского приграничья имуществоУкраденное у жителей белгородского приграничья имущество
Украденное у жителей белгородского приграничья имуществоУкраденное у жителей белгородского приграничья имущество
Украденное у жителей белгородского приграничья имуществоУкраденное у жителей белгородского приграничья имущество
Украденное у жителей белгородского приграничья имуществоУкраденное у жителей белгородского приграничья имущество
Украденное у жителей белгородского приграничья имуществоУкраденное у жителей белгородского приграничья имущество
Украденное у жителей белгородского приграничья имуществоУкраденное у жителей белгородского приграничья имущество
Украденное у жителей белгородского приграничья имуществоУкраденное у жителей белгородского приграничья имущество
Украденное у жителей белгородского приграничья имуществоУкраденное у жителей белгородского приграничья имущество
Украденное у жителей белгородского приграничья имущество
Фото: региональное УМВД
Полицейские задержали подозреваемых в серии краж в белгородском приграничье
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области задержали подозреваемую в краже одежды на 21 тысячу рублейПристава оштрафовали за кражу денег и имущества у белгородцаВ поисках наживы: москвичка ездила в Белгород за кражей умных колонок и джойстиков
#Белгородская область#Происшествия#Имущество#Похищение#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Александра Склярова#Белгородское приграничье
Подпишитесь
«Преступление с особой дерзостью». Почему молодого белгородца из банды закрыли в СИЗО
Сегодня, 14:05
Почему белгородцы решили, что Гладков «не любит» учителей?
Сегодня, 14:38
«Недомужчина какой-то»: сестра лидера банды в Белгороде — о том, кто виноват
Сегодня, 07:16
Теперь не только Зотов и Ковалёва: «Русагро» подало иск к ГК «Агро-Белогорье»
Сегодня, 10:46
19-летнего участника банды, избивавшей белгородцев, заключили под стражу
Сегодня, 13:38
ТЦ в Дубраве и Глазцкрицкий: бывший зам Сергиенко рассказала суду о его приобретении
Сегодня, 15:04