Дрель, пила, наручные часы: что злоумышленники украли у белгородцев из приграничья?

По местам жительства задержанных и в специально арендованном для хранения краденных вещей гараже найдены и изъяты более 130 похищенных предметов. В их число входила бытовая и цифровая техника, а также электроинструменты и другое. Некоторые белгородцы уже опознали своё имущество.