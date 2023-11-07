В поисках наживы: москвичка ездила в Белгород за кражей умных колонок и джойстиков

Фигурантка приехала в Белгород целенаправленно в поисках наживы. Она приходила в различные торговые точки под видом покупательницы. Женщина пользовалась моментами, когда сотрудников рядом не было, и крала различные товары, пронося их мимо кассы. Москвичке удалось похитить наушники, игровые джойстики, умные колонки и прочее. Сумма ущерба составила порядка 70 тыс. рублей.