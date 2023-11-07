В поисках наживы: москвичка ездила в Белгород за кражей умных колонок и джойстиков

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Белгороде полицейские раскрыли серию краж из магазинов бытовой техники одной сети. Подозревают в преступлении 36-летнюю жительницу Московской области.
В отдел полиции обратились представители одного из магазинов бытовой техники и электроники. Они сообщили, что выявили недостачу товаров сразу в нескольких магазинах. Правоохранители установили личность подозреваемой. Последнюю ранее судили за имущественные преступления. Оперативники задержали женщину в ходе служебной командировки.
Фигурантка приехала в Белгород целенаправленно в поисках наживы. Она приходила в различные торговые точки под видом покупательницы. Женщина пользовалась моментами, когда сотрудников рядом не было, и крала различные товары, пронося их мимо кассы. Москвичке удалось похитить наушники, игровые джойстики, умные колонки и прочее. Сумма ущерба составила порядка 70 тыс. рублей.
Против жительницы Подмосковья возбудили пять уголовных дел. Ей грозит до двух лет колонии.