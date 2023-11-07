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Полиция

В поисках наживы: москвичка ездила в Белгород за кражей умных колонок и джойстиков

7 ноября 2023, 10:27
Фото: 1MI
Полиция

В Белгороде против москвички возбудили пять уголовных дел за кражи

Полиция раскрыла серию краж из ряда торговых точек одной сети. Подозреваемую ранее уже судили за имущественные преступления. Подробности сообщили в региональном УМВД.

В Белгороде полицейские раскрыли серию краж из магазинов бытовой техники одной сети. Подозревают в преступлении 36-летнюю жительницу Московской области.

В отдел полиции обратились представители одного из магазинов бытовой техники и электроники. Они сообщили, что выявили недостачу товаров сразу в нескольких магазинах. Правоохранители установили личность подозреваемой. Последнюю ранее судили за имущественные преступления. Оперативники задержали женщину в ходе служебной командировки.

Фигурантка приехала в Белгород целенаправленно в поисках наживы. Она приходила в различные торговые точки под видом покупательницы. Женщина пользовалась моментами, когда сотрудников рядом не было, и крала различные товары, пронося их мимо кассы. Москвичке удалось похитить наушники, игровые джойстики, умные колонки и прочее. Сумма ущерба составила порядка 70 тыс. рублей.

Против жительницы Подмосковья возбудили пять уголовных дел. Ей грозит до двух лет колонии.

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#Белгородская область#Уголовное дело#Полиция#Белгород#Наталья Корявых#Серия краж#Москвичка
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