В Белгородской области задержали подозреваемую в краже одежды на 21 тысячу рублей

В начале декабря кража произошла в одном из хостелов Белгорода. Мужчина украл у своего коллеги, с которым они вместе приехали на заработки, два мобильных телефона, а также перевёл себе с помощью одного из них 20 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело.