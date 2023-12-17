В Белгородской области задержали подозреваемую в краже одежды на 21 тысячу рублей

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В правоохранительные органы обратился представитель магазина одежды из крупного торгового центра в Белгородском районе — он заявил о краже товара. Полицейские задержали подозреваемую, которой оказалась 35-летняя неработающая женщина, ранее она также была судима.
По предварительной информации, жительница Белгорода пришла в магазин под видом покупателя, спрятала у себя в сумке свитеры и брюки, затем ушла, не расплатившись. Товары белгородка потом продала. Общая сумма ущерба — 21 тысяча рублей.
По ст. 158 УК РФ на подозреваемую возбудили уголовное дело. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
В отношении нее отделом дознания ОМВД России по Белгородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкции предусматривают до двух лет лишения свободы.
В начале декабря кража произошла в одном из хостелов Белгорода. Мужчина украл у своего коллеги, с которым они вместе приехали на заработки, два мобильных телефона, а также перевёл себе с помощью одного из них 20 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело.
Также полицейские задержали подозреваемых в серии краж летом-осенью этого года. Из приграничного села Журавлёвки последние вывезли транспорт, бытовую технику и другие вещи.