Пристава оштрафовали на полмиллиона за кражу денег и имущества у белгородца

Суд установил, что пристав-исполнитель в Старооскольском горокруге похитил деньги и имущество местного жителя. Уголовное дело против сотрудника УФССП возбудили за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и за злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 285 УК РФ).