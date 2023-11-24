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Суд

Пристава оштрафовали на полмиллиона за кражу денег и имущества у белгородца

24 ноября 2023, 09:30
Фото: 1MI
Суд

Белгородского пристава осудили за мошенничество

Помимо мошенничества, уголовное дело против сотрудника УФССП возбудили за злоупотребление должностными полномочиями. Суд признал пристава виновным. Подробности истории сообщили в региональном управлении ФСБ.
Сюжет
Суд

Суд установил, что пристав-исполнитель в Старооскольском горокруге похитил деньги и имущество местного жителя. Уголовное дело против сотрудника УФССП возбудили за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и за злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 285 УК РФ).

Фигуранта признали виновным. Суд приговорил его к штрафу в 550 тыс. рублей. Кроме того, мужчине запретили занимать определённые должности сроком на два года.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

Уголовное дело ранее возбудили против бывшего врио начальника отделения — старшего судебного пристава в Корочанском районе. Следствие установило, что она помогла знакомому должнику сбежать за границу.

Бывший белгородский пристав помогла знакомому должнику сбежать за границу
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Пристав#Суд#Новости Старого Оскола#Хищение#Инна Рогова
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