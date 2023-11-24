Пристава оштрафовали на полмиллиона за кражу денег и имущества у белгородца

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Суд установил, что пристав-исполнитель в Старооскольском горокруге похитил деньги и имущество местного жителя. Уголовное дело против сотрудника УФССП возбудили за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и за злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 285 УК РФ).
Фигуранта признали виновным. Суд приговорил его к штрафу в 550 тыс. рублей. Кроме того, мужчине запретили занимать определённые должности сроком на два года.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.
Уголовное дело ранее возбудили против бывшего врио начальника отделения — старшего судебного пристава в Корочанском районе. Следствие установило, что она помогла знакомому должнику сбежать за границу.