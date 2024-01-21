Дети мёрзнут в загородном лагере, а белгородцы жалуются на укреплённые остановки

Житель Белгородской области пожаловался в социальных сетях на плохие условия детского лагеря в Нижегородской области. Он отметил, что в комнатах отсутствует отопление, детей плохо кормят, а вожатые выстраивают ребят в шеренгу на улице, где те 20 минут стоят без движения. Некоторые родители не могут связаться со своими детьми.