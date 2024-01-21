Дети мёрзнут в загородном лагере, а белгородцы жалуются на укреплённые остановки

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Житель Белгородской области пожаловался в социальных сетях на плохие условия детского лагеря в Нижегородской области. Он отметил, что в комнатах отсутствует отопление, детей плохо кормят, а вожатые выстраивают ребят в шеренгу на улице, где те 20 минут стоят без движения. Некоторые родители не могут связаться со своими детьми.
На жалобу отреагировал Вячеслав Гладков. Он сообщил, что связался с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, а также отправил в регион главу Белгородского района Анну Куташову. Они проследят за решением проблемы.
Региональный министр образования Андрей Милёхин объяснил, что причиной холода стал сломанный радиатор, поэтому на ночь поставили обогреватель. Уже утром батарею должны были отремонтировать. На питание жалоб не поступало, а на улице детей не держат более 10 минут, добавил чиновник.
В Белгороде продолжается укрепление автобусных остановок: на сегодняшний день 306 объектов уже обезопасили. В ближайшее время укрепят оставшиеся 119 остановок.
Однако не все белгородцы могут порадоваться установленным укрытиям. Так, остановку «Некрасова» по улице Садовой недавно укрепили мешками с песком. Но из-за того, что навес установлен под наклоном, мешки попадали и выдавили стёкла с остановки.
В мэрии пообещали проинформировать горожан о проблеме до 23 января, а в Telegram-канале «Блэтгород» отметили, что мешки с песком поправили, но остановку так и не починили.
Других же жителей возмущают модульные конструкции, которые установили на выходе с пешеходного перехода.
Кроме этого, модульные конструкции в Шебекинском и Валуйском горокругах начнут устанавливать уже на следующей неделе. Их заказали за счёт внебюджетного фонда Белгородской области.
В воскресенье в Шебекинском городском округе были атакованы два населённых пункта. В хуторе Балки произошёл взрыв, в результате которого загорелся экскаватор, а в хуторе Терезовка пострадал гражданский автомобиль.
По сообщению главы региона, среди мирных жителей никто не пострадал. На месте происшествий работали оперативные службы.
Утром этого же дня рынок в Донецке подвергся сильному обстрелу со стороны Украины. В результате атаки погибли 25 мирных жителей, около 20 получили ранения. Двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал произошедшее и выразил свои соболезнования семьям погибших.