Из-за обстрела погибли 25 человек: Гладков прокомментировал трагедию в Донецке

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Сегодня, 21 января, ВСУ атаковали рынок в Донецке. Попадание в магазин в Кировском районе пришёлся во время работы, когда внутри сотрудники обслуживали покупателей. В здании оказалась пробита крыша, повреждён фасад.
По последним данным главы ДНР Дениса Пушилина, количество погибших после удара ВСУ выросло до 25 человек, раненых — до 20. Двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал случившееся в социальных сетях.
Вооружённые силы Украины вновь совершили жестокий террористический акт, ударив по рынку в Донецке в воскресный день, когда люди вышли купить продукты. От лица всех белгородцев выражаю соболезнования семьям погибших. Мы скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
Вячеслав Гладков
Известно, что по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.