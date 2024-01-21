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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Гладков прокомментировал обстрел рынка в Донецке

Из-за обстрела погибли 25 человек: Гладков прокомментировал трагедию в Донецке

21 января 2024, 12:02
Фото: 1MI

Гладков прокомментировал обстрел рынка в Донецке

Утром 21 января ВСУ обстреляли рынок в Донецке. В результате атаки погибли 25 человек, ещё 20 оказались ранены. Трагедию прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сегодня, 21 января, ВСУ атаковали рынок в Донецке. Попадание в магазин в Кировском районе пришёлся во время работы, когда внутри сотрудники обслуживали покупателей. В здании оказалась пробита крыша, повреждён фасад.

По последним данным главы ДНР Дениса Пушилина, количество погибших после удара ВСУ выросло до 25 человек, раненых — до 20. Двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал случившееся в социальных сетях.

Вооружённые силы Украины вновь совершили жестокий террористический акт, ударив по рынку в Донецке в воскресный день, когда люди вышли купить продукты. От лица всех белгородцев выражаю соболезнования семьям погибших. Мы скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
Вячеслав Гладков

Известно, что по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

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#Белгородская область#Донецк#Погибшие#Рынок#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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