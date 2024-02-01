Откроют ли летом детские лагеря в Белгороде?

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Жительница Белгорода поинтересовалась, будут ли этим летом работать городские лагеря. Классный руководитель, утверждает женщина, попросила вернуться с этим вопросом ближе к сезону, мол, в настоящий момент ответа на него нет.
Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил, что детские оздоровительные лагеря этим летом планируют открыть, однако окончательное решение примут исходя из оперативной обстановки.
Мы уже готовим несколько лагерей к работе. Детей могут принять в «Юности», «Соколе», «Гагарина» и «Сосновом бору». В каждом лагере планируется сделать пять смен, приём заявок организуем через интернет с 1 февраля по 1 апреля. Подробная информация опубликована на сайте управления образования Белгорода.
Валентин Демидов
Напомним, что в январе более 2,8 тыс. юных белгородцев отправили в детские лагеря и санатории других регионов из-за неспокойной оперативной обстановки. Нахождение детей в лагерях ещё на 21 день продлили в двух регионах — в Калужской и Пензенской областях. Там же организовали и дистанционное обучение по картам уроков.