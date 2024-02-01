Откроют ли летом детские лагеря в Белгороде?

Напомним, что в январе более 2,8 тыс. юных белгородцев отправили в детские лагеря и санатории других регионов из-за неспокойной оперативной обстановки. Нахождение детей в лагерях ещё на 21 день продлили в двух регионах — в Калужской и Пензенской областях. Там же организовали и дистанционное обучение по картам уроков.